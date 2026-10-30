Tháng 12/2026, phát động Phong trào 'Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại' trên cả nước

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại".

Chị thị nêu: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; sự kết hợp giữa quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở một số nơi chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa thật đầy đủ; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh có nơi chưa chặt chẽ; huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng còn hạn chế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực; các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng. Để nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" (Phong trào).

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân

Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đột phá phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng vững mạnh, thích ứng với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nội dung trọng tâm của phong trào

Nội dung trọng tâm của phòng trào gồm:

a- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b- Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng huy động các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

c- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ, hạ tầng số và năng lực bảo đảm quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

d- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại với củng cố quốc phòng và an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; nâng cao tiềm lực và thế trận quốc phòng trên từng địa bàn, lĩnh vực; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng.

đ- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

e- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các môi trường, không gian chiến lược mới.

Tổ chức "Ngày Hội quốc phòng toàn dân" với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả

Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Phong trào; tổ chức Phong trào gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; tránh chồng chéo, hình thức.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng đa dạng, hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và nền tảng số. Phát huy tối đa hệ thống truyền thông đại chúng, mạng xã hội, lồng ghép với hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm; tăng cường các hình thức trực quan sinh động, với khẩu hiệu hành động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa quân - dân

Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp, tổ chức tốt "Ngày Hội quốc phòng toàn dân" với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa quân - dân; giao lưu văn hóa với các nước bạn; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chăm lo thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về "Quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại"

Tập trung xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm hiệu quả, bền vững và có khả năng nhân rộng. Mỗi ban, bộ, ngành Trung ương có ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về "Quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại"; lấy hiệu quả thực chất, sự tham gia của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang; xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp, các ngành; định kỳ hằng năm và theo giai đoạn tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức phù hợp.

Lộ trình triển khai

Tháng 12 năm 2026: Tổ chức phát động Phong trào trên phạm vi cả nước, bảo đảm trang trọng, thống nhất, thiết thực.

Từ năm 2027 đến năm 2035:

- Năm 2027: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện Phong trào.

- Từ năm 2027 đến năm 2035: Xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến. Năm 2031 tổ chức sơ kết thực hiện Phong trào.

Năm 2036: Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo./.