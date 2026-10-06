Lo ngại quyền riêng tư, Na Uy đề xuất tạm cấm kính thông minh

Chính phủ Na Uy đề xuất Quốc hội tạm thời cấm sử dụng kính thông minh tại một số địa điểm, trong bối cảnh lo ngại thiết bị này có thể xâm phạm quyền riêng tư. Kính thông minh tích hợp AI có khả năng chụp ảnh, ghi âm hoặc phát video trực tuyến mà những người xung quanh có thể không hề hay biết. Chính phủ Na Uy cho biết lệnh cấm tạm thời sẽ giúp có thêm thời gian xác định những thiết bị và địa điểm cần được quản lý, đồng thời xem xét các quy định lâu dài. Đề xuất sẽ được trình Quốc hội nước này “trong thời gian sớm nhất có thể”.

Nhà báo Michael Mcloughlin của El Confidencial trải nghiệm bản trình diễn Gemini trên kính Android XR tại sự kiện Google I/O.

Kính AI gây lo ngại tại nhiều địa điểm

Lệnh cấm có thể được áp dụng tại những nơi yêu cầu mức độ riêng tư cao như cơ sở y tế, phòng thay đồ và phòng tắm tại các cơ sở thể thao. Trường học, nhà trẻ, sân chơi và câu lạc bộ thanh thiếu niên cũng có thể thuộc diện này. Ngoài ra, chính phủ có thể mở rộng phạm vi áp dụng tới các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, công viên, bãi biển, bảo tàng và trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, đây không phải đề xuất cấm hoàn toàn; Na Uy vẫn dự kiến cho phép sử dụng kính thông minh tại một số địa điểm và trong một số trường hợp vì lợi ích xã hội.

Lo ngại về quyền riêng tư gia tăng

Adam Smith, quan chức phụ trách vận động chính sách công nghệ của tổ chức Privacy International, cho rằng động thái của Na Uy là biện pháp bảo vệ cần thiết trước nguy cơ các công ty công nghệ thu thập ngày càng nhiều dữ liệu mà không tính đầy đủ đến quyền riêng tư của người khác.

Tại Mỹ, một nỗ lực hạn chế kính AI cũng gặp trở ngại khi Thống đốc California tuần trước phủ quyết dự luật xử phạt việc sử dụng kính thông minh để ghi hình người khác mà không được phép tại các không gian riêng tư như phòng thay đồ và phòng khám.

Doanh nghiệp cũng siết việc sử dụng

Meta, công ty phối hợp với Ray-Ban phát triển kính thông minh tích hợp AI, khuyến cáo người dùng tôn trọng quyền riêng tư và sử dụng thiết bị có trách nhiệm. Trên trang web, Meta kêu gọi người dùng tôn trọng mong muốn của người khác, đồng thời dừng ghi hình nếu có người cho biết họ không muốn bị quay. Tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Menlo Park, California, cũng cho biết một đèn báo trên kính sẽ cho biết khi thiết bị đang ghi hình. Nếu kính phát hiện đèn báo bị che hoặc bị can thiệp về mặt vật lý, camera sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Bất chấp những khuyến cáo và cam kết này, một số tổ chức bảo vệ quyền riêng tư cho biết làn sóng phản đối kính AI đang ngày càng gia tăng. Hans Anders, một trong những nhà bán lẻ kính mắt lớn tại Hà Lan, đã tạm dừng bán kính Ray-Ban Meta trong bối cảnh tranh luận về điều kiện sử dụng công nghệ này. Tại Anh, Hiệp hội Điện ảnh Anh cũng đã đưa ra các quy định nhằm cấm hoặc hạn chế việc đeo kính thông minh có camera, do lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ sử dụng công nghệ này để quay phim trái phép.