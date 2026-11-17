HLV Thomas Frank trở lại Ngoại hạng Anh, dẫn dắt Crystal Palace

Câu lạc bộ Crystal Palace ngày 16/11 thông báo bổ nhiệm HLV Thomas Frank làm người dẫn dắt đội bóng theo hợp đồng đến tháng 6/2029. Nhà cầm quân người Đan Mạch trở lại Giải Ngoại hạng Anh sau chín tháng bị Tottenham sa thải, với nhiệm vụ giúp Crystal Palace thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

HLV Thomas Frank. Ảnh tư liệu AP

Thomas Frank thay thế HLV Pierre Sage, người bị Crystal Palace sa thải ngày 12/11 sau năm tháng nắm quyền. Đội bóng hiện đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 7 điểm sau 10 trận đấu.

Chủ tịch Crystal Palace Steve Parish đánh giá cao kinh nghiệm xây dựng đội bóng và phát triển cầu thủ của Frank, đồng thời tin tưởng nhà cầm quân 53 tuổi có thể giúp câu lạc bộ cải thiện thành tích.

HLV Frank từng gây dựng danh tiếng trong gần một thập kỷ dẫn dắt Brentford nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và phát huy năng lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, uy tín của ông bị ảnh hưởng sau giai đoạn tám tháng không thành công tại Tottenham, kết thúc bằng quyết định sa thải hồi tháng 2 khi đội bóng thành London đứng gần nhóm xuống hạng.

Trở lại Ngoại hạng Anh, Frank tiếp quản một Crystal Palace đang gặp khó khăn ở đấu trường quốc nội, dù đội bóng vẫn góp mặt tại Europa League sau khi vô địch Conference League hồi tháng 5, khép lại mùa giải đầu tiên tham dự các cúp châu Âu. Người tiền nhiệm Pierre Sage không thể duy trì những kết quả tích cực mà HLV Oliver Glasner từng tạo dựng tại sân Selhurst Park. Khó khăn về lực lượng, cùng áp lực phải thi đấu ở cả giải quốc nội và đấu trường châu Âu, cũng ảnh hưởng đến thành tích của Palace.

Nhiệm vụ cấp bách của Frank là cải thiện hàng phòng ngự đang để thủng lưới nhiều nhất Ngoại hạng Anh với 24 bàn thua sau 10 trận. Bên cạnh đó, ông cần nâng cao hiệu quả tấn công của những cầu thủ chủ chốt như Jean-Philippe Mateta và Ismaila Sarr. Ở tuyến giữa, HLV Frank có Adam Wharton, tiền vệ được đánh giá cao và có thể nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Trận đấu đầu tiên của ông Thomas Frank trên cương vị HLV trưởng Crystal Palace sẽ là chuyến làm khách trước Coventry tại Ngoại hạng Anh vào ngày 21/11.