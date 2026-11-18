Zverev đánh bại Shelton, giành vé vào bán kết ATP Finals

Tay vợt số một thế giới Alexander Zverev ngày 17/11 đánh bại Ben Shelton với tỷ số 6-2, 7-6 (7-4) tại ATP Finals, qua đó giành quyền vào bán kết giải đấu cuối mùa dành cho tám tay vợt hàng đầu. Chiến thắng này giúp Zverev nâng thành tích đối đầu với tay vợt Mỹ lên 7 trận toàn thắng, sau khi từng đánh bại Shelton ở chung kết US Open.

Tay vợt Alexander Zverev của Đức theo dõi đường bóng trong trận đấu với Ben Shelton của Mỹ tại ATP Finals ở Turin, Italy, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Trong cuộc tái đấu, Shelton liên tục thay đổi chiến thuật, từ lên lưới tấn công, chơi cuối sân đến giao bóng lên lưới, nhưng không thể khắc chế khả năng giao bóng ổn định của Zverev. Tay vợt người Đức kiểm soát thế trận trong set đầu, trước khi vượt qua đối thủ ở loạt tie-break set hai, khép lại trận đấu bằng một cú đánh thuận tay dọc biên khi đang di chuyển.

Zverev chỉ mắc 10 lỗi tự đánh hỏng, so với 24 lỗi của Shelton. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ATP Finals 2024, tay vợt người Đức giành hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ thuộc top 10 thế giới.

Với hai trận toàn thắng ở vòng bảng sau khi đánh bại Rafael Jodar trong trận ra quân, Zverev tiếp tục hướng tới danh hiệu ATP Finals thứ ba trong sự nghiệp. Trong khi đó, Shelton có thành tích một thắng, một thua và nhiều khả năng phải đánh bại Jodar ở lượt trận cuối để giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu trước đó, tay vợt Pháp Arthur Fils lội ngược dòng đánh bại Rafael Jodar với tỷ số 4-6, 6-2, 6-2, giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals. Cả hai đều lần đầu tham dự giải đấu cuối mùa.

Jodar, 20 tuổi, là tay vợt nam đầu tiên giành quyền tham dự ATP Finals ngay trong mùa giải ra mắt hệ thống ATP Tour. Tuy nhiên, anh có dấu hiệu sa sút thể lực ở giữa set hai và phải nhờ hỗ trợ y tế trước khi tiếp tục thi đấu.

Về phía Fils, tay vợt 22 tuổi trở thành đại diện đầu tiên của quần vợt nam Pháp góp mặt tại ATP Finals kể từ Gael Monfils cách đây một thập kỷ. Sau tám tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng và bỏ lỡ Roland Garros, Fils dự kiến giảm số giải tham dự trong năm 2027 để bảo đảm thể lực và hướng tới thành tích tốt hơn ở những giải đấu quan trọng.