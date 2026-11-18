Xung đột Iran ảnh hưởng đến các sự kiện thể thao lớn tại Trung Đông

Hai chặng đua Công thức 1 (F1) cuối mùa giải tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn được tổ chức theo kế hoạch, bất chấp xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, nhiều sự kiện thể thao quốc tế khác đã phải hủy, hoãn hoặc chuyển địa điểm, gây sức ép lên chiến lược thu hút các giải đấu lớn của các quốc gia Trung Đông.

Hình ảnh chặng đua Công thức 1 Grand Prix. Ảnh: AP



Theo kế hoạch, chặng đua F1 tại Qatar sẽ diễn ra ngày 29/11, trong khi chặng đua tại Abu Dhabi (UAE) được tổ chức ngày 6/12. Chủ tịch Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) Mohammed Ben Sulayem khẳng định công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, dù vẫn có những lo ngại về an ninh từ các đội đua và nhân viên.

Trước đó, hai chặng đua F1 tại A-rập Xê-út và Bahrain đã bị hủy do ảnh hưởng của xung đột. Ngày 8/11, Qatar cũng tổ chức một chặng đua MotoGP trên đường đua dự kiến đăng cai F1, cho thấy các hoạt động thể thao quốc tế vẫn được duy trì tại một số quốc gia vùng Vịnh.

Tuy nhiên, hàng loạt sự kiện khác đã bị ảnh hưởng, trong đó có Giải quần vợt WTA Finals và Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup), vốn được lên kế hoạch tổ chức tại A-rập Xê-út. Giải đua xe địa hình Dakar Rally 2027 cũng được chuyển từ A-rập Xê-út sang Bồ Đào Nha và Morocco.

Tại Qatar, nước từng đăng cai World Cup 2022 và đang cạnh tranh quyền tổ chức Olympic 2036, những lo ngại về an ninh gia tăng sau khi Mỹ rút đội tuyển khỏi Giải vô địch bóng đá U17 thế giới đang diễn ra tại đây. Qatar cũng dự kiến đăng cai Giải vô địch bóng rổ thế giới từ ngày 27/8 đến 12/9/2027 và Đại hội Thể thao châu Á năm 2030.

Theo chuyên gia Kristian Ulrichsen thuộc Viện Baker của Đại học Rice (Mỹ), việc duy trì các chặng đua F1 tại Qatar và Abu Dhabi có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực khẳng định khả năng tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn của hai quốc gia. Tuy nhiên, cuộc xung đột đang khiến các nước vùng Vịnh phải xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các khoản đầu tư thể thao.

A-rập Xê-út và các quốc gia láng giềng đã chi hàng tỷ USD để thu hút các giải đấu quốc tế, coi thể thao là công cụ quảng bá hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Theo ước tính của Viện nghiên cứu CARPO (Đức), A-rập Xê-út đã đầu tư hơn 6 tỷ USD vào thể thao quốc tế trong giai đoạn 2021-2023 và tổ chức hơn 100 sự kiện thể thao quốc tế từ năm 2019 đến 2024.

Tuy nhiên, việc cắt giảm ngân sách cho các sự kiện thể thao quy mô lớn đã bắt đầu từ trước khi xung đột Trung Đông bùng phát khoảng 9 tháng trước. Cuộc chiến tiếp tục làm gia tăng sức ép tài chính và an ninh, buộc A-rập Xê-út phải rà soát các khoản đầu tư, đặc biệt sau khi giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Những khó khăn trong chiến lược đầu tư thể thao còn thể hiện qua việc giải golf LIV Golf tuyên bố phá sản, sau khi được cho là đã nhận khoảng 5 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư công A-rập Xê-út. Quốc gia này cũng hủy kế hoạch đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông châu Á 2029 tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Trojena, với địa điểm tổ chức được chuyển sang Almaty, Kazakhstan.

Bên cạnh áp lực tài chính, tình hình an ninh khu vực cũng tác động trực tiếp đến hoạt động tổ chức các sự kiện quốc tế. Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã tấn công sân bay quốc tế chính tại thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út, trong khi khu thương mại của thành phố cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công gần đây. Xung đột còn ảnh hưởng đến các hãng hàng không lớn vùng Vịnh và làm thay đổi hoạt động đi lại trong khu vực.

Theo chuyên gia Sascha Bruchmann thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cảng biển, khách sạn và trung tâm dữ liệu cho thấy những rủi ro đối với kế hoạch đa dạng hóa kinh tế của các quốc gia Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, các nước vùng Vịnh đang điều chỉnh cách đầu tư vào thể thao, từ việc đăng cai những giải đấu lớn sang tăng cường sở hữu câu lạc bộ và hợp tác với các ngôi sao quốc tế.

A-rập Xê-út đã đầu tư vào câu lạc bộ Newcastle United và chiêu mộ Cristiano Ronaldo tới Al-Nassr, với mức thu nhập được cho là hơn 200 triệu USD mỗi năm. Trong khi đó, quỹ đầu tư quốc gia Qatar kiểm soát câu lạc bộ Paris Saint-Germain, còn Manchester City thuộc sở hữu của một tập đoàn đầu tư Abu Dhabi.

Theo chuyên gia Ulrichsen, đầu tư vào các câu lạc bộ có thể mang lại hiệu quả quảng bá lâu dài hơn so với những sự kiện chỉ diễn ra trong vài tuần. Sự gắn bó thường xuyên của người hâm mộ với các đội bóng và sức ảnh hưởng của các ngôi sao trên mạng xã hội được xem là lợi thế trong chiến lược xây dựng hình ảnh quốc tế của các quốc gia vùng Vịnh.