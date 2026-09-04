Người dân vùng lũ Nepal chật vật mưu sinh

Những người sống sót sau trận lũ nghiêm trọng ở Nepal đang phải đối mặt với một cuộc sống đầy thiếu thốn trong các trung tâm cứu trợ. Ngày 3/9, nhiều người trong số họ gặp trở ngại khi tìm mua thuốc thiết yếu, dù chính quyền đã cung cấp lương thực cùng các nhu yếu phẩm cơ bản cho hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Người dân kéo dây cáp vừa được lắp đặt để hỗ trợ việc đi lại qua sông Trishuli sau lũ quét tại Bidur, huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: AP.

Sau khi mất nhà cửa và tài sản, người dân vùng lũ Nepal tiếp tục chật vật tại các trung tâm cứu trợ tạm thời, nơi cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm thiếu thốn.

Ông Suresh Kumar Karanjit đang ở trong một trung tâm cứu trợ tại Devighat - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Nuwakot. Ông cho biết mình không tìm được đúng loại thuốc được bác sĩ kê để điều trị bệnh tim.

Để có tiền mua thuốc, Karanjit đã phải bán một thùng mì ăn liền được phát trong gói cứu trợ với giá 400 rupee (2,60 USD).

“Chúng tôi đã sống ở đây một tuần. Các nhu yếu phẩm cứu trợ vẫn được cung cấp, điều đó rất tốt. Nhưng thuốc men thì đang thiếu”, ông Karanjit nói.

Ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu cơ quan phụ trách ứng phó thảm họa của Nepal, cho biết, các trung tâm y tế có bác sĩ và thuốc men đã được thiết lập tại mỗi khu trú tạm thời. Chính quyền cũng chú trọng bảo đảm vệ sinh và điều kiện môi trường nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Trận lũ xảy ra ngày 26/8 đã tàn phá nhiều thị trấn và thung lũng ở Nepal, phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Theo cơ quan quản lý thảm họa Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết tính đến cuối ngày 3/9, có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích ở phía Tây Tạng, khu vực giáp biên giới Nepal.

Hơn 4.500 người phải sơ tán tại Nepal hiện đang ở tại 38 trung tâm tạm trú.

Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nước lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa mà còn cắt đứt các tuyến đường vốn được người dân sử dụng hằng ngày. Bị cô lập, nhiều cộng đồng phải tìm cách khác để duy trì việc đi lại.

Tại thị trấn Bidur, bên sông Trishuli, một dây cáp tạm thời đã trở thành phương tiện giúp người dân vượt sông. Các binh sĩ hỗ trợ từng người lên dây cáp và sang bờ đối diện, trong khi những người khác chờ đến lượt dọc bờ sông.

Trong khi đó, công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các đường hầm tại một số dự án thủy điện, nơi nhiều công nhân được cho là đang mắc kẹt. Khoảng 900 công nhân vẫn mất tích, trong khi các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tiếp cận những người có thể đang bị mắc kẹt bên trong.

Giữa những mất mát và thiếu thốn sau lũ, người dân Nepal vẫn phải từng ngày tìm cách ổn định cuộc sống, từ thuốc men, lương thực đến việc đi lại trong những cộng đồng còn bị chia cắt.