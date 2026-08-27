Người đưa pháp luật đến với nhân dân

Với trung tá Nguyễn Quang Thảo, cán bộ công an phường Cẩm Phả, tuyên truyền, phổ biến pháp luật không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một phần quan trọng trong công tác dân vận, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Cẩm Phả là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ diễn ra sôi động. Cùng với những thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng đặt ra không ít yêu cầu. Những vấn đề liên quan đến trật tự đô thị , an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật luôn cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Trung tá Nguyễn Quang Thảo cùng cán bộ khu dân cư đi tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Không chờ người dân tìm đến hỏi, với trọng trách là cán bộ công an phường, trung tá Nguyễn Quang Thảo đã chủ động xuống cơ sở, gặp gỡ từng tổ dân, khu phố, hộ gia đình để tuyên truyền. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng đến các cuộc gặp gỡ trực tiếp, những quy định tưởng như khô khan được giải thích bằng những tình huống cụ thể, gần gũi với cuộc sống.

“Điều quan trọng trong tuyên truyền pháp luật là người dân phải hiểu và thấy được pháp luật gắn với chính cuộc sống của mình. Khi hiểu rõ quy định, người dân sẽ chủ động phòng tránh vi phạm và tích cực phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự”, Trung tá Nguyễn Quang Thảo chia sẻ.

Theo anh, tuyên truyền pháp luật ở cơ sở không thể làm theo một cách máy móc. Mỗi khu dân cư, mỗi nhóm đối tượng lại có những vấn đề cần quan tâm khác nhau. Với người cao tuổi, nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ. Với thanh, thiếu niên, cần tập trung vào những quy định liên quan đến việc sử dụng phương tiện giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, không tụ tập gây mất trật tự... Với các hộ kinh doanh, nội dung tuyên truyền lại gắn với trách nhiệm chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị...

Đối với trung tá Nguyễn Quang Thảo, mỗi lần xuống địa bàn còn là một lần nắm tình hình cơ sở. Qua tiếp xúc với nhân dân, cán bộ công an có thể kịp thời phát hiện những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, những mâu thuẫn trong cộng đồng hoặc những dấu hiệu có thể dẫn đến vi phạm pháp luật để chủ động tham mưu, giải quyết. Chính vì vậy, tuyên truyền pháp luật và công tác dân vận luôn được anh gắn kết chặt chẽ. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng trao đổi, cung cấp thông tin, lực lượng công an có thêm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Xoè, Trưởng khu 17, phường Cẩm Phả, cho biết: Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trung tá Nguyễn Quang Thảo luôn chú trọng tuyên truyền những quy định thiết thực tới từng gia đình, khu dân cư. Người dân được nhắc nhở về việc chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện, không sử dụng rượu, bia khi lái xe, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển... Đối với thanh, thiếu niên, việc ngăn ngừa tình trạng tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng luôn được quan tâm.

Không chỉ trực tiếp tuyên truyền, trung tá Nguyễn Quang Thảo còn chú trọng phát huy vai trò của các tổ dân phố, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân, có khả năng truyền tải những quy định pháp luật đến từng gia đình một cách phù hợp. Khi mạng lưới tuyên truyền được mở rộng, pháp luật sẽ không chỉ được truyền đạt trong những hội nghị mà trở thành nội dung thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Quang Thảo cùng các cán bộ khu dân cư bàn về nội dung tuyên truyền thực hiện trong tháng.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật không thể đo đếm chỉ bằng số buổi tổ chức hay số người tham gia. Điều quan trọng hơn là sau tuyên truyền, người dân có hiểu, có nhớ và có thay đổi hành vi hay không. Với cách làm gần gũi, kiên trì và trách nhiệm, trung tá Nguyễn Quang Thảo đang góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong nhân dân.

Trong mỗi câu chuyện với người dân, mỗi buổi tuyên truyền hay mỗi lần xuống địa bàn, hình ảnh người cán bộ công an gần dân, sát dân lại được thể hiện rõ hơn. Anh hiểu rằng, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, cán bộ tuyên truyền không chỉ cần nắm chắc quy định mà còn phải biết lắng nghe, chia sẻ và giải thích để người dân hiểu đúng.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, trung tá Nguyễn Quang Thảo, cán bộ công an phường Cẩm Phả, đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.