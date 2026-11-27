Người gieo nắng biên cương

Bài thơ “Người gieo nắng biên cương” của tác giả Khôi Nguyên là lời ngợi ca chân thành và xúc động về những người chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới Tổ quốc. Không chỉ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, các anh còn miệt mài lao động, mở đường, dựng nhà, trồng cây, giúp đồng bào ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn cùng lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ cột mốc. Ảnh minh hoạ: Hữu Việt

Với hình ảnh giàu sức gợi, đặc biệt là ý thơ “gieo nắng”, tác giả đã khéo léo khắc họa vẻ đẹp của người lính thời bình: bình dị, lạc quan, giàu lòng nhân ái và luôn tận tụy vì nhân dân. Bài thơ có giọng điệu nhẹ nhàng, tha thiết, mang đến hơi ấm của tình quân dân và niềm tự hào về những đóng góp thầm lặng của người chiến sĩ nơi biên cương.

Đây không chỉ là bài thơ ca ngợi người lính mà còn là thông điệp đẹp về tinh thần cống hiến: Ở đâu có bước chân người lính, ở đó có niềm tin, hy vọng và những mùa nắng ấm cho cuộc sống hồi sinh.

NGƯỜI GIEO NẮNG BIÊN CƯƠNG

Khôi Nguyên

Ở nơi đó có những người lính trẻ

Ngày mỗi ngày thầm dệt những chiến công

Không chỉ giữ từng tấc đất non sông

Còn gieo nắng nơi đại ngàn biên giới.

Người chiến sĩ nơi đầu mây, đầu núi

Mở đường đi, xây dựng những công trình

Đưa giống cây gọi đất cũ hồi sinh

Và đánh thức những triền đồi hoang hoá.

Không tiếng súng, chẳng mưa bom xối xả

Bàn tay anh dựng những mái nhà vui

Bao khó khăn đâu kể hết bằng lời

Cho khởi sắc đất trời miền biên giới.

Nào là thuốc, là rau, là gạo muối

Cùng sẻ chia trong những tháng ngày dài

Vừa giữ gìn, vừa xây dựng tương lai

Dẫu mưa nắng đất bốn mùa hoa trái.

Người chiến sĩ thời bình nơi biên ải

Luôn lạc quan, bình dị, vững niềm tin

Dựng xây đời bằng sức vóc, trái tim

Gieo nắng ấm nơi đại ngàn biên giới!

12/11/2026