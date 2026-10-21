Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 tiếp tục các phần tranh tài

Sau đêm khai mạc vào tối 19/10, Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 tiếp tục diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long) với 8 phần thi đến từ các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Một tiết mục trong phần thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Cao Sơn - TKV.

Cụ thể, tối 20/10, Hội diễn đã diễn ra phần tranh tài của 4 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ -Vinacomin, Công ty CP Xuất nhập khẩu than -Vinacomin, Tổng Công ty Điện lực TKV và Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin với tổng số 24 tiết mục ca múa nhạc.

Một tiết mục trong phần thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ -Vinacomin.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 20/10 đã diễn ra phần thi của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công ty Than Cao Sơn - TKV, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV và Công ty Đồng Tà Phời - Vinacomin với tổng số 20 tiết mục ca múa nhạc.

Chiều và tối nay (21/10), Hội diễn sẽ tiếp tục với phần thi của 6 đoàn nghệ thuật quần chúng khác.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 quy tụ 1.076 ca sĩ, diễn viên không chuyên của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong Tập đoàn và đại diện của thành phố Quảng Ninh, đem đến 146 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, góp thêm sắc màu cho cuộc gặp gỡ văn hoá, văn nghệ của những người thợ mỏ.

Một tiết mục trong phần thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Xuất nhập khẩu than -Vinacomin (COALIMEX).

Phần thi của các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ diễn ra liên tục đến hết ngày 23/10. Dự kiến, lễ tổng kết, công diễn và trao giải tổ chức vào tối 24/10, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng QTV1, QTV3, VTVGo và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.