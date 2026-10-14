Sắp diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi âm nhạc “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026

Vòng Chung kết Cuộc thi âm nhạc “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Với sự góp mặt của 31 thí sinh xuất sắc, cuộc thi hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc và đầy màu sắc âm nhạc.

Cuộc thi do Cung Văn hóa Thanh, thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Trải qua vòng sơ khảo với sự tham gia của gần 100 thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn 31 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết. Mỗi thí sinh mang đến một phong cách biểu diễn, một cá tính âm nhạc riêng, hứa hẹn tạo nên những phần tranh tài hấp dẫn, đa dạng về màu sắc nghệ thuật.

Được tổ chức tại Trường quay S8 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với không gian biểu diễn chuyên nghiệp, hiện đại, vòng Chung kết không chỉ là nơi các giọng ca trẻ thể hiện tài năng, niềm đam mê ca hát, mà còn là cơ hội để các em trải nghiệm môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, kỹ năng biểu diễn và sự tự tin trước công chúng.

Vòng chung kết Cuộc thi sẽ diễn ra tại Trường quay S8 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Hai ngày diễn ra vòng Chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, những màn trình diễn giàu cảm xúc cùng nhiều khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. Đây cũng là dịp để khán giả gặp gỡ, cổ vũ và đồng hành cùng những tài năng âm nhạc trẻ của Quảng Ninh.

Vòng Chung kết Cuộc thi âm nhạc “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Khán giả còn có cơ hội trực tiếp đồng hành cùng các thí sinh thông qua hoạt động bình chọn trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Fanpage của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Với thông điệp chắp cánh đam mê, lan tỏa tình yêu âm nhạc, “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 hứa hẹn tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ, nơi những giọng ca triển vọng được tỏa sáng và nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình nghệ thuật.