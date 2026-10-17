“Nhà tình nghĩa” là một sáng tác của tác giả Quản Minh Cường về tình người, tình làng nghĩa xóm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Từ hình ảnh ngôi nhà cũ, cuộc sống nhiều gian khó của gia đình có công với cách mạng, tác giả đã khắc họa niềm vui, sự xúc động khi ngôi nhà mới được dựng xây bằng tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng.
Với lời thơ mộc mạc, chân thành, bài thơ làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc của những ngôi nhà tình nghĩa: không chỉ che mưa, chắn nắng mà còn sưởi ấm lòng người, đem lại niềm tin và hạnh phúc. Tác phẩm cũng là lời tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
NHÀ TÌNH NGHĨA!
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Đêm đông giá rét thấu xương
Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn
Mái dột nước chảy gầm bàn
Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au
Bức ảnh liệt sĩ phai màu
Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay
Cuộc đời còn lắm đắng cay
Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua
Chiến tranh mất mát xót xa
Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình
Long đong gian khó quanh mình
Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân
Mái tranh nay thắm tình thân
Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau
Bao nhiêu vất vả niềm đau
Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi
Bạn bè chung sức chung đời
Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây
Tình làng nghĩa xóm sum vầy
Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành
Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh
Mái hồng ngói mới an lành chung vui
Tấm lòng da diết bùi ngùi
Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia
Ô kìa nước mắt đầm đìa
Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hoà
Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa
Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình
Đất nước đẹp xinh thanh bình,
Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông
Cuộc đời ngày một thành công
Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng./.
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Tác giả: Quản Minh Cường, viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.