Nhà tình nghĩa!

“Nhà tình nghĩa” là một sáng tác của tác giả Quản Minh Cường về tình người, tình làng nghĩa xóm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Từ hình ảnh ngôi nhà cũ, cuộc sống nhiều gian khó của gia đình có công với cách mạng, tác giả đã khắc họa niềm vui, sự xúc động khi ngôi nhà mới được dựng xây bằng tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng.

Với lời thơ mộc mạc, chân thành, bài thơ làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc của những ngôi nhà tình nghĩa: không chỉ che mưa, chắn nắng mà còn sưởi ấm lòng người, đem lại niềm tin và hạnh phúc. Tác phẩm cũng là lời tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh), ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (104 tuổi) ở khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, ngày 17/7/2026. Ảnh: Thu Chung

NHÀ TÌNH NGHĨA!

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Đêm đông giá rét thấu xương

Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn

Mái dột nước chảy gầm bàn

Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au

Bức ảnh liệt sĩ phai màu

Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay

Cuộc đời còn lắm đắng cay

Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua

Chiến tranh mất mát xót xa

Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình

Long đong gian khó quanh mình

Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân

Mái tranh nay thắm tình thân

Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau

Bao nhiêu vất vả niềm đau

Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi

Bạn bè chung sức chung đời

Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây

Tình làng nghĩa xóm sum vầy

Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành

Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh

Mái hồng ngói mới an lành chung vui

Tấm lòng da diết bùi ngùi

Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia

Ô kìa nước mắt đầm đìa

Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hoà

Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa

Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình

Đất nước đẹp xinh thanh bình,

Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông

Cuộc đời ngày một thành công

Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng./.

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Tác giả: Quản Minh Cường, viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.