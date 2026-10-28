Bài thơ “Cẩm Phả rạng ánh bình minh” của tác giả Quản Minh Cường là khúc ca chan chứa tình yêu quê hương, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống lịch sử và con người vùng mỏ Cẩm Phả. Qua những địa danh thân thuộc như vịnh Bái Tử Long, đền Cửa Ông, đảo Rều, Vũng Đục, tác giả tái hiện một vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa và nghĩa tình.
Với ngôn ngữ mộc mạc, giọng thơ thiết tha, tác phẩm còn tôn vinh truyền thống vẻ vang của người thợ mỏ, đồng thời thể hiện niềm tin vào sự đổi mới, phát triển của đô thị Cẩm Phả. Hình ảnh “rạng ánh bình minh” mang ý nghĩa biểu tượng cho sức sống mới, tương lai tươi sáng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.
Cẩm Phả rạng ánh bình minh!
Cẩm Phả đất mỏ êm đềm
Bái Tử Long thắm xanh thêm sắc trời
Quê hương mãi đẹp nghìn đời
Đền Cửa Ông ngát hương trời linh thiêng
Trần Quốc Tảng nổi trống chiêng
Mái đền ẩn hiện soi nghiêng bóng chiều
Rều xanh đảo đẹp yêu kiều
Vũng Đục dáng núi phiêu diêu mây vàng
Than đen óng ánh mơ màng
Cẩm Phả phơi phới rộn ràng ngát xanh
Thợ mỏ mãi mãi vang danh
Tình sâu, nghĩa nặng năm canh bóng hình
Đô thị hiện đại chung tình
Du lịch biển đảo hoà bình sắc son
Giao hòa đất biển nước non
Tha thiết đằm thắm lòng tròn yêu thương
Cẩm Phả tình mãi vấn vương
Tương lai rạng rỡ dặm trường sáng tươi
Mặn mòi hương biển người ơi
Bền vững, giàu đẹp giữa trời quê hương./.
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(Quản Minh Cường, viết tại thành phố Quảng Ninh ngày 04/9/2026, hoàn thành lúc 00 giờ 51 phút).