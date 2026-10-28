Cẩm Phả rạng ánh bình minh

Bài thơ “Cẩm Phả rạng ánh bình minh” của tác giả Quản Minh Cường là khúc ca chan chứa tình yêu quê hương, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống lịch sử và con người vùng mỏ Cẩm Phả. Qua những địa danh thân thuộc như vịnh Bái Tử Long, đền Cửa Ông, đảo Rều, Vũng Đục, tác giả tái hiện một vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa và nghĩa tình.

Với ngôn ngữ mộc mạc, giọng thơ thiết tha, tác phẩm còn tôn vinh truyền thống vẻ vang của người thợ mỏ, đồng thời thể hiện niềm tin vào sự đổi mới, phát triển của đô thị Cẩm Phả. Hình ảnh “rạng ánh bình minh” mang ý nghĩa biểu tượng cho sức sống mới, tương lai tươi sáng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Cẩm Phả về đêm. Ảnh: Phượng Đại

Cẩm Phả rạng ánh bình minh!

Cẩm Phả đất mỏ êm đềm

Bái Tử Long thắm xanh thêm sắc trời



Quê hương mãi đẹp nghìn đời

Đền Cửa Ông ngát hương trời linh thiêng

Trần Quốc Tảng nổi trống chiêng

Mái đền ẩn hiện soi nghiêng bóng chiều

Rều xanh đảo đẹp yêu kiều

Vũng Đục dáng núi phiêu diêu mây vàng

Than đen óng ánh mơ màng

Cẩm Phả phơi phới rộn ràng ngát xanh

Thợ mỏ mãi mãi vang danh

Tình sâu, nghĩa nặng năm canh bóng hình

Đô thị hiện đại chung tình

Du lịch biển đảo hoà bình sắc son

Giao hòa đất biển nước non

Tha thiết đằm thắm lòng tròn yêu thương

Cẩm Phả tình mãi vấn vương

Tương lai rạng rỡ dặm trường sáng tươi

Mặn mòi hương biển người ơi

Bền vững, giàu đẹp giữa trời quê hương./.

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(Quản Minh Cường, viết tại thành phố Quảng Ninh ngày 04/9/2026, hoàn thành lúc 00 giờ 51 phút).