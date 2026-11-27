Bài thơ “Trở về” của tác giả Đặng Hà Thi là những dòng cảm xúc sâu lắng, xúc động về tình thầy trò, tình bạn và nỗi nhớ mái trường xưa. Qua cuộc trở về thăm trường cũ, tác giả như được sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, nơi có bóng dáng thầy cô, những bài giảng tâm huyết, những mùa thi cùng bạn bè và bao ước mơ từng được ấp ủ dưới mái trường thân yêu.
Với ngôn từ mộc mạc, giàu cảm xúc, hình ảnh thơ gần gũi và giọng điệu tha thiết, bài thơ đã khơi dậy những kỷ niệm tưởng chừng đã xa mà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đặc biệt, những câu thơ viết về thầy cô thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã tận tâm truyền dạy kiến thức, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò.
“Trở về” không chỉ là trở về một mái trường, mà còn là trở về với miền ký ức trong trẻo của tuổi học trò, với những tình cảm chân thành không phai nhạt theo năm tháng.
Bài thơ như một lời tri ân ấm áp gửi tới thầy cô và bạn bè, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng những năm tháng đã qua và gìn giữ tình thầy trò, tình bạn mãi mãi trong cuộc đời.
TRỞ VỀ
Đặng Hà Thi
Em trở về thăm lại trường xưa
Thăm lớp cũ một thời ta gắn bó
Tìm lại dáng thầy trên hành lang nhỏ
Trong bóng chiều - kỉ niệm cũ chênh chao...
Nhớ lắm bài thơ thầy đọc ngày nào
Khi giảng những chiến công của một thời lịch sử
Phút thăng hoa - Lời thầy là tất cả:
Tâm huyết cuộc đời thầy truyền lại cho em
Ôi những niềm vui chẳng gọi thành tên
Hôm nay bỗng ùa về trong kí ức
Trong lòng ta ngân nga câu hát
Khúc nhạc dạo đầu - bài thơ viết cho ai?
Nhớ những mùa thi cùng bạn ôn bài
Giảng đường vắng, tiếng cu cườm gọi nắng
Bằng lăng tím, phượng hồng, áo trắng...
Tất cả đã qua rồi - Kí ức chẳng ngủ quên!
Trở về trường tìm lại ánh sao đêm
Đã cùng ta thắp bao điều mong ước
Tìm lại vần thơ nhòe trang vở ướt
Phút chia tay - câu nói chẳng thành lời...
Xa nhau rồi... Thời gian cứ dần trôi
Kỉ niệm cũ sẽ lùi vào dĩ vãng
Chỉ xin được một điều nguyện ước
Nhớ về nhau mãi mãi. Cả cuộc đời!