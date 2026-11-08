Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV 2026: Dấu ấn của đơn vị giành giải đặc biệt

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2026 đã khép lại, nhưng còn để lại dư âm sâu đậm trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

Tốp ca nam nữ Công ty Than Hòn Gai thể hiện ca khúc "Quảng Ninh - Thành phố trong nắng mai".

Đây là sự kiện nghệ thuật có quy mô lớn quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng là những công nhân, người lao động đến từ 25 đơn vị trong toàn Tập đoàn và đoàn nghệ thuật của thành phố Quảng Ninh. Trong không gian nghệ thuật sôi nổi, có tính cạnh tranh gay gắt, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai - TKV đã tạo nên dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành giải đặc biệt khối phong trào mạnh.

Công ty Than Hòn Gai mang đến hội diễn 7 tiết mục ca, múa với chủ đề “Tự hào non sông - Vinacomin vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Các diễn viên đều là cán bộ, công nhân lao động của đơn vị, trong đó có công nhân trực tiếp làm việc trong hầm lò. Chương trình biểu diễn của Than Hòn Gai được Ban Giám khảo và khán giả đánh giá cao nhờ sự đầu tư nghiêm túc, bài bản từ ý tưởng kịch bản, cấu trúc chương trình, đến dàn dựng âm nhạc và kỹ thuật thể hiện.

NSVM Phương Điệp thể hiện ca khúc "Hạ Long trong tôi" của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa.

Vinh dự là đơn vị biểu diễn mở màn ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Công ty Than Hòn Gai mở ra câu chuyện nghệ thuật từ miền huyền thoại thuở cha ông khai mở bờ cõi, qua những truyền thuyết được lưu truyền qua bao thế hệ, đến nhịp sống hiện đại hôm nay. Sự kết nối giữa chiều sâu văn hóa dân tộc và truyền thống ngành Than đã tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước và Vùng mỏ anh hùng.

Mở đầu đêm diễn, tiết mục múa "Một dáng rồng tiên" của biên đạo múa Nhật Trường do tốp múa nam nữ thể hiện đã mang đến một không gian nghệ thuật uyển chuyển, tôn vinh nguồn cội văn hóa dân tộc. Ngay sau đó, sự hào hùng và tinh thần tự hào dân tộc tiếp tục được đẩy lên cao qua màn hát múa mash-up "Đất nước lời ru" và "Việt Nam kiêu hãnh" (sáng tác của các nhạc sĩ Văn Thành Nho và Đoàn Minh Quân).

Điểm nhấn sâu lắng của chương trình nằm ở các phần thể hiện giọng hát truyền cảm của các nghệ sĩ thợ mỏ. Giọng ca Quang Ước với bài hát "Việt Nam trong tôi là" (sáng tác của nhạc sĩ Yến Lê) đã chạm đến cảm xúc của người nghe. Trong khi đó, tốp ca nữ mang đến giai điệu dịu dàng, thơ mộng qua tác phẩm "Hạ Long trong tôi" của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa.

Màn hát múa "Việt Nam kiêu hãnh" hào hùng.

Đáng chú ý, chất thợ mỏ mộc mạc, nhưng kiên cường được khắc họa rõ nét qua tiết mục tốp ca nam "Bỏ rượu xuống núi làm than", cùng khúc ca rộn rã "Quảng Ninh thành phố trong nắng mai" do tốp nam nữ thể hiện (đều là những sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp). Khép lại chương trình, tác phẩm tự biên "Ngọn lửa Vinacomin" của NSVM Lệ Quyên, Đội trưởng Đội nghệ thuật của công ty, với màn hát múa hoành tráng đã thổi bùng sức sống và bầu nhiệt huyết của giai cấp công nhân ngành Than.

Thành công rực rỡ với giải đặc biệt là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện kiên trì của tập thể cán bộ, người lao động Công ty Than Hòn Gai. Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của phong trào văn hóa - văn nghệ cơ sở, mà còn truyền đi thông điệp tích cực, lan tỏa tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", một nét đẹp truyền thống vô giá của thợ mỏ Quảng Ninh.

Các tiết mục chinh phục Ban Giám khảo và người xem không chỉ bằng ca từ, điệu múa, mà còn thông qua cách dàn dựng và hòa âm đã toát lên hình ảnh người thợ mỏ TKV nói chung, thợ mỏ Hòn Gai nói riêng luôn kế thừa truyền thống, kiên cường vươn lên, tự tin bước vào kỷ nguyên mới với hành trang tri thức và tình yêu quê hương, tình yêu ngành Than, yêu Vùng mỏ nồng nàn.

Thợ mỏ Phạm Văn Phong (Phân xưởng Đời sống, Công ty Than Hòn Gai) chia sẻ: “Để có được một hội diễn thành công, trước đó chúng tôi đã dành thời gian một tháng để luyện tập. Thực sự, chúng tôi đã cố gắng hết mình và với chúng tôi, điều hạnh phúc nhất là được khán giả đón nhận, qua đó lan tỏa niềm tự hào về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng, cùng hướng tới một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn”.