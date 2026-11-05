Bài thơ “Công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh” của tác giả Quản Minh Cường là khúc ca tự hào và đầy cảm xúc hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026).
Với lời thơ giản dị, nhịp điệu khỏe khoắn, giàu âm hưởng hào hùng, tác giả đã tái hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, cùng những đóng góp bền bỉ của các thế hệ công nhân ngành Than trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Bài thơ không chỉ khắc họa vẻ đẹp của người thợ mỏ trong lao động, sản xuất mà còn ngợi ca tình đồng đội, ý chí vượt khó và khát vọng đổi mới, phát triển.
Điểm nổi bật của tác phẩm là sự kết nối giữa niềm tự hào về truyền thống lịch sử với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Vùng mỏ Quảng Ninh. Qua đó, bài thơ gửi gắm thông điệp sâu sắc: Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” mãi là sức mạnh, là niềm tự hào và động lực để các thế hệ công nhân Vùng mỏ vững bước đi lên.
CÔNG NHÂN VÙNG MỎ QUẢNG NINH
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Nhớ ngày Vùng mỏ đấu tranh
Đồng tâm, kỷ luật rạng danh đất này
Tổng bãi công dậy trời mây
Hào khí năm ấy còn đây lưu truyền
Thợ mỏ ý chí vững bền
Đồng lòng vượt khó, xây nền vinh quang
Kiên cường giữ xóm, giữ làng
Dựng xây đất nước mùa vàng thắm tươi
Công nhân tiên phong tuyệt vời
Ngành Than tiếp bước cuộc đời vẻ vang
Con đường rộng mở thênh thang
Sáng tạo sản xuất, giàu sang quê nhà
Hầm sâu hun đúc tài ba
Núi non Vùng mỏ bao la trập trùng
Nghĩa tình đồng đội thủy chung
Chia nhau gian khó, đi cùng tháng năm
Mỏ than thắp sáng trăm năm
An ninh năng lượng, âm thầm dựng xây
Biết bao thế hệ hôm nay
Kỷ nguyên hiện đại, đổi thay đẹp giàu
Đoàn kết phát triển dẫn đầu
Trí tuệ, hào sảng, bắc cầu vươn xa
Biển khơi sóng vỗ bao la
Vun đắp ý chí lời ca cao tầm
Khát vọng rộng lớn ươm mầm
Quảng Ninh quyết chí âm thầm tiến lên./.
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Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 05/11/2026 tại Quảng Ninh, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).