Những cán bộ gần dân ở Ba Chẽ

Từ mở đường, vận động người dân phát triển cây quế đến gìn giữ nghề thêu truyền thống và bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ thôn ở xã Ba Chẽ (thành phố Quảng Ninh) đang cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân.

Sau 8 năm gắn bó với công tác thôn, ông Triệu Quý Trình, Bí thư chi bộ thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ hiểu rõ ý nghĩa của tuyến đường tránh lũ vào cụm dân cư Khe Lạnh. Tuyến đường hoàn thành đã kết nối khu dân cư với trung tâm thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, học tập và sản xuất của nhân dân.

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư chi bộ thôn Nam Kim (bên phải) cùng Trưởng thôn kiểm tra tuyến đường tránh lũ vào cụm dân cư Khe Lạnh.

Ông Triệu Quý Trình nhớ lại, trước đây, vào mùa mưa, học sinh Khe Lạnh phải qua suối, qua khe đến trường; việc đi lại của các gia đình cũng gặp khó khăn. Từ khi tuyến đường được mở rộng, người dân đi lại thuận tiện hơn, đời sống từng bước được cải thiện.

Ông Triệu Quý Trình cho biết: “Từ năm học 2019-2020 đến nay, không có cháu nào bỏ học nữa. Tôi rất mừng vì các cháu đi học không phải lội qua suối, qua khe nước lạnh giá, các cháu có thể tự đi học, bố mẹ cũng yên tâm hơn đi làm ăn. Có con đường, bà con trồng cây keo, quế bán được giá cao hơn, đời sống khá giả hơn”.

Bí thư chi bộ Triệu Quý Trình hướng dẫn người dân thôn Nam Kim kỹ thuật chăm sóc quế.

Hiệu quả của một công trình còn được thể hiện ở việc giúp người dân cải thiện sinh kế, khai thác hiệu quả đất đai và chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Trên đồi quế, ông Trình trao đổi với bà con về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời vận động chuyển những diện tích cây lâm nghiệp giá trị kinh tế thấp sang trồng quế.

Gia đình bà Đặng Thúy Bình ở thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ hiện có khoảng 7 ha quế. Bà cho biết lựa chọn cây trồng này sau khi trao đổi, tham khảo định hướng từ cán bộ thôn. “Được Bí thư chi bộ định hướng, chúng tôi chuyển sang trồng quế, trước bán một ít được khoảng 200 triệu đồng. Bây giờ, gia đình tiếp tục trồng để sau này có tương lai cho con cháu”, bà Đặng Thúy Bình chia sẻ.

Hiện thôn Nam Kim có khoảng 140 hộ trồng quế, với gần 100ha. Vận động chuyển đổi cây trồng gắn với hướng dẫn kỹ thuật đang mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Ông Triệu Quý Trình (đứng bên phải) cùng Trưởng thôn Nam Kim động viên nghệ nhân truyền dạy nghề thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao cho thế hệ trẻ.

Tại thôn Nam Kim, cán bộ thôn còn vận động, tổ chức truyền dạy nghề thêu trang phục truyền thống của người Dao cho thế hệ trẻ. Những phụ nữ am hiểu nghề hướng dẫn con cháu cách cầm kim, chọn chỉ và tạo họa tiết hoa văn.

Bà Triệu Kim Hòa ở thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ là một trong những người tham gia truyền dạy nghề thêu. Được Bí thư chi bộ và Trưởng thôn vận động, bà muốn góp sức để nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền. Bà Triệu Kim Hòa bày tỏ: “Mình biết đến đâu thì truyền dạy đến đấy, để các cháu biết thêu, sau này không bị mai một bản sắc văn hóa dân tộc”.

Nghề thêu được tiếp nối qua những đường kim, mũi chỉ và sự tham gia của cả người lớn tuổi lẫn lớp trẻ. Việc bảo tồn văn hóa vì thế trở thành hoạt động thiết thực trong cộng đồng.

Anh Triệu A Nhì, Bí thư chi bộ thôn Đồn Đạc (chính giữa) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ cùng cán bộ thôn và các lực lượng an ninh cơ sở.

Ở thôn Đồn Đạc, anh Triệu A Nhì, Bí thư chi bộ thôn, đã có 10 năm gắn bó với công tác cơ sở. Sau khi sáp nhập ba thôn Khe Mười, Pắc Cáy và Làng Mô, địa bàn rộng, dân cư đông hơn, đòi hỏi cán bộ thôn phải sâu sát, lắng nghe và tập hợp ý kiến người dân.

Ông Hoàng Xuân Thách, người dân thôn Đồn Đạc, xã Ba Chẽ, nhận xét anh Triệu A Nhì triển khai công việc bài bản, bám sát chủ trương, chính sách và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Theo ông, người dân đồng tình, ủng hộ nên các công việc chung của thôn đạt kết quả tốt.

Với anh Triệu A Nhì, làm Bí thư chi bộ vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Anh cho biết sẽ tiếp tục trau dồi năng lực, nỗ lực lãnh đạo thôn phát triển. Các cuộc họp thôn cũng là dịp để người dân trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất cách làm.

Anh Triệu A Nhì (mặc áo dân tộc Dao) trao đổi với anh Trịnh Văn Phúc về tiến độ thi công tuyến đường qua thôn Đồn Đạc.

Sự đồng thuận được thể hiện qua dự án nâng cấp tuyến đường từ thôn Làng Mô vào khu dân cư Khe Mười, nay thuộc thôn Đồn Đạc. Gia đình anh Trịnh Văn Phúc ở thôn Đồn Đạc tự nguyện hiến khoảng 400m² đất cùng cây ăn quả, hoa màu để mở rộng đường.

Anh Phúc cho biết, trước đây đường bê tông nhỏ hẹp khiến xe tải khó lưu thông và việc đi lại của người dân, học sinh gặp khó khăn. Sau khi được Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tuyên truyền, gia đình anh đồng tình mở rộng đường. “Được Đảng và Nhà nước quan tâm làm tuyến đường cho thôn Đồn Đạc, chúng tôi rất phấn khởi. Đường rộng rãi hơn thì sau này các cháu đi học thuận tiện, xe cộ đi lại cũng bảo đảm an toàn giao thông”, anh Trịnh Văn Phúc chia sẻ.

Tuyến đường dài 2km, tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, sử dụng ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Công trình khởi công tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, giúp kết nối khu dân cư, cải thiện việc đi lại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Triệu A Nhì (ngoài cùng bên phải) phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở nắm bắt tình hình và tuyên truyền giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thôn Đồn Đạc.

Anh Triệu A Nhì còn phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo và thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Văn Hào, người dân thôn Đồn Đạc, xã Ba Chẽ, cho biết công tác tuyên truyền giúp người dân nhận diện thông tin đúng, sai và nhắc nhở con cháu nâng cao cảnh giác. Nếu có trường hợp đưa tin sai, chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan chức năng.

Công việc của cán bộ thôn gắn với những vấn đề người dân quan tâm: phát triển kinh tế, gìn giữ nghề truyền thống, xây dựng hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm an ninh, trật tự. Mỗi việc đòi hỏi sự kiên trì, lắng nghe và hướng dẫn để người dân cùng tìm cách làm phù hợp.

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn đặt ra yêu cầu mới với cán bộ thôn. Theo ông Trần Trung Thạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng xã Ba Chẽ, thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu Đảng ủy xã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền; duy trì giao ban giữa Thường trực Đảng ủy với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận thôn; tham mưu, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ hơn với cán bộ thôn, tăng cường hoạt động gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Chủ trương chỉ tạo chuyển biến khi được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực và nhận được sự đồng thuận của người dân. Ở xã Ba Chẽ, tinh thần gần dân thể hiện qua việc mở đường, vận động người dân phát triển kinh tế, gìn giữ nghề thêu truyền thống, tháo gỡ khó khăn và nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự. Những việc làm bình dị ấy giúp cán bộ thôn đưa chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy sức dân và góp phần tạo nên những đổi thay bền vững ở từng khu dân cư trên địa bàn xã Ba Chẽ.