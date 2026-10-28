Khánh thành “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/10, Trung tâm Giám định (Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng) phối hợp với xã Ba Chẽ tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Phạm Thanh Quý (thôn Hải Chi, xã Ba Chẽ). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026).

Bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình đồng chí Phạm Thanh Quý.

Đồng chí Phạm Thanh Quý hiện đang công tác tại Phòng Hóa nghiệm và Nghiệp vụ giám định, Trung tâm Giám định (Binh đoàn 19). Gia đình đồng chí thuộc diện chính sách, gặp nhiều khó khăn về nhà ở.

Sau một thời gian thi công, ngôi nhà mới được hoàn thiện với diện tích sử dụng gần 120m². Tổng kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng; trong đó, Trung tâm Giám định (Binh đoàn 19) hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và sự giúp đỡ của họ hàng nội, ngoại đối ứng. Đến nay, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của gia đình, đơn vị cùng chính quyền địa phương.

Các đơn vị tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho gia đình đồng chí Quý.

Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Công trình hoàn thành không chỉ giúp gia đình ổn định chỗ ở, vươn lên phát triển kinh tế, mà còn tạo động lực tinh thần quan trọng giúp đồng chí Phạm Thanh Quý an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đại diện các phòng chức năng, Hội Phụ nữ đơn vị, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình đồng chí Quý nhiều phần quà ý nghĩa, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong niềm vui chung của gia đình, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là bản thân đồng chí Phạm Thanh Quý.