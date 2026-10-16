Pakistan kiểm tra toàn bộ trường tư sau vụ sập mái trường khiến 35 người thiệt mạng

Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ trường tư thục sau vụ sập mái trường Al-Khair khiến 34 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Một số thân nhân nạn nhân cho biết đã từng cảnh báo về tình trạng xuống cấp của tòa nhà.

Trường Al-Khair - nơi xảy ra thảm kịch sập mái khiến 35 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Theo chỉ thị của chính quyền tỉnh, ngành giáo dục sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các huyện để rà soát toàn bộ trường tư, kể cả những cơ sở thuê địa điểm hoạt động. Các hạng mục kiểm tra gồm mái, trần, tường, cột, dầm, móng và cầu thang. Kết quả cùng các kiến nghị phải được báo cáo trong vòng 3 ngày. Các trường sẽ được phân loại theo mức độ an toàn để có biện pháp sửa chữa hoặc xử lý phù hợp.

Chính quyền tỉnh đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc sập mái trường Al-Khair. Cảnh sát ngày 15/10 bắt giữ chủ sở hữu trường Mohammad Khan. Cảnh sát trưởng Peshawar Saeed Ahmed cho biết tòa nhà có kết cấu yếu; những ngày gần đây mưa đã làm suy yếu một phần mái.

Theo người phát ngôn lực lượng cứu hộ Bilal Faizi, các đội cứu nạn có mặt chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo. Đến khi chiến dịch kết thúc ngày 15/10, toàn bộ người mắc kẹt đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ít nhất 40 học sinh được cứu sống.

“Phần mái bị sập được xây bằng đất và gạch theo kiểu truyền thống; một số học sinh tử vong do ngạt thở”, ông Bilal Faizi nói.

Giáo viên Mahwish Zaman, bị thương trong vụ việc, cho biết mái nhà sập xuống quá bất ngờ, khiến cô không kịp cảnh báo học sinh chạy đến nơi an toàn. Khi tỉnh lại tại bệnh viện, cô mới biết nhiều học trò đã thiệt mạng.

Mohammad Zaman, người mất hai cháu trai 9 và 10 tuổi, cho biết gia đình cùng một số người khác từng phản ánh với người chủ sở hữu trường về tình trạng nước mưa liên tục thấm vào các phòng học. Trong khi đó, Zakir Ullah mất cả hai con trai trong vụ sập mái và yêu cầu xử lý những quan chức đã cho phép sử dụng tòa nhà làm trường học.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Samar Haroon Bilour bày tỏ đau buồn trước sự việc này, đồng thời kêu gọi phụ huynh cung cấp thông tin về các trường đặt tại những công trình có kết cấu yếu, nhằm ngăn ngừa thảm kịch tương tự.

Hồi tháng 6, vụ sập mái một trung tâm dạy thêm đang xây dựng tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan, cũng khiến 14 trẻ em thiệt mạng.