Phát triển các nông sản chủ lực

Phát triển các nông sản chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân. Với tinh thần đó, các địa phương của Quảng Ninh đang từng bước khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho những sản phẩm có thế mạnh.

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, việc phát triển nhiều cây trồng chủ lực đang chuyển từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ sang hướng tập trung, chuyên canh, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường. Người dân cũng chủ động thay đổi phương thức sản xuất, quan tâm hơn đến chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đóng gói sản phẩm miến dong tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu

Tại xã Lục Hồn, dong riềng trở thành cây trồng chủ lực, tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân. Từ nguồn nguyên liệu này, nghề sản xuất miến dong ngày càng phát triển, góp phần đưa miến dong Bình Liêu trở thành thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường. Sản phẩm đã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, có mặt tại nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Hiện nay, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu là đơn vị sản xuất miến dong quy mô lớn trên địa bàn, liên kết với khoảng 500 hộ trồng dong riềng tại xã và các khu vực lân cận. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua, chế biến khoảng 2.000 tấn củ dong riềng. Cùng với việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bình Liêu”, đồng thời chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ. Quy trình sản xuất khép kín giúp sản phẩm bảo đảm chất lượng đồng đều, an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu, cho biết: “Để sản phẩm phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp xác định phải đầu tư đồng bộ từ vùng nguyên liệu đến công nghệ chế biến. Mô hình liên kết không chỉ giúp chúng tôi chủ động nguồn nguyên liệu, mà còn tạo đầu ra ổn định, khuyến khích người dân tiếp tục gắn bó với cây dong riềng đặc sản của địa phương".

Theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 21/4/2026 của UBND tỉnh về phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quảng Ninh đến năm 2030, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực là cây lúa, cây ăn quả, cây chè, cây quế, cây hồi, đàn lợn, gà, bò, tôm, cá, nhuyễn thể. Song song với đó, tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, trong đó đa phần là nông sản chủ lực của địa phương.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2026 Quảng Ninh phấn đấu hình thành trên 8.900ha vùng trồng tập trung đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, rau, hoa, cây ăn quả, chè, dong riềng; phát triển khoảng 2,334 triệu con gia súc, gia cầm chăn nuôi tập trung; gần 9.980ha vùng sản xuất cây lâm nghiệp tập trung gồm quế, hồi và khoảng 18.040ha vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với các đối tượng chủ lực như tôm, cá biển, nhuyễn thể, thủy sản nước ngọt.

Sản phẩm trà hoa vàng của Công ty CP Lâm sản Đạp Thanh được chế biến bằng công nghệ sấy thăng hoa.

Đến năm 2030, diện tích lúa tập trung của tỉnh dự kiến đạt trên 5.000ha, sản lượng khoảng 55.600 tấn, giá trị sản xuất hơn 737 tỷ đồng; diện tích cây ăn quả đạt khoảng 3.520ha, sản lượng 28.500 tấn, giá trị trên 1.250 tỷ đồng; cây chè duy trì khoảng 500ha với sản lượng gần 5.700 tấn. Trong chăn nuôi, tổng đàn lợn phấn đấu đạt khoảng 202.900 con, sản lượng 44.600 tấn; đàn gà khoảng 3,79 triệu con, sản lượng 28.400 tấn. Đối với thủy sản, sản lượng tôm nuôi đạt trên 31.000 tấn, sản lượng nhuyễn thể trên 154.000 tấn; diện tích cây quế đạt trên 16.400ha, cây hồi trên 9.100ha.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông sản chủ lực, gắn với quy hoạch vùng sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ tạo động lực để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Quảng Ninh. Qua đó, không chỉ gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững.