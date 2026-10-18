Phe đối lập thân phương Tây tiếp tục kiểm soát Thượng viện Séc

Cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc diễn ra qua hai vòng, từ ngày 9 đến 17/10, nhằm bầu 27 trong tổng số 81 ghế. Kết quả cuối cùng công bố ngày 17/10 cho thấy phe đối lập thân phương Tây tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Thượng viện, trong khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Andrej Babiš không giành được ghế nào.

Cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này có nhiều thay đổi sau khi Thủ tướng Andrej Babiš trở lại nắm quyền vào tháng 10/2025. Liên minh cầm quyền của ông theo đuổi chủ trương giảm hỗ trợ Ukraine và phản đối một số chính sách của Liên minh châu Âu (EU), trong khi phe đối lập tiếp tục ủng hộ định hướng thân phương Tây. Kết quả bầu cử lần này không chỉ phản ánh tương quan lực lượng giữa hai phe mà còn có ý nghĩa đối với khả năng triển khai chương trình nghị sự của chính phủ, nhất là những vấn đề cần sự đồng thuận của Thượng viện.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš đến trụ sở Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), ngày 16/10/2026. Ảnh: AP

Sau 2 vòng bỏ phiếu, kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy phong trào ANO (hay còn gọi là YES), theo đường lối trung dung, do tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babiš lãnh đạo, không giành được bất kỳ ghế nào trong số các ghế tranh cử.

Đây là phép thử bầu cử đầu tiên đối với ông Babiš kể từ khi trở lại nắm quyền sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2025.

Sau cuộc bầu cử năm ngoái, ông Babiš thành lập liên minh cầm quyền với hai nhóm chính trị nhỏ có chủ trương cắt giảm hỗ trợ Ukraine và phản đối một số chính sách quan trọng của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, cả hai đối tác trong liên minh cũng không giành được ghế nào tại Thượng viện trong cuộc bầu cử lần này.

Thủ tướng Babiš thừa nhận: “Chúng tôi thực sự không ngờ rằng mình lại không giành được một ghế Thượng viện nào trong cuộc bầu cử này”. Ông đánh giá kết quả là một thất bại “thảm hại”.

Trong số 27 ghế được đưa ra tranh cử, các ứng cử viên gắn với các đảng đối lập giành chiến thắng tại 22 ghế. Sau bầu cử, nhóm nghị sĩ ANO tại Thượng viện có tổng cộng 14 thành viên.

Thủ tướng Babiš cho biết phong trào ANO sẽ phân tích nguyên nhân thất bại, song khẳng định chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự đã đề ra, trong đó có kế hoạch cải tổ cơ chế cấp kinh phí cho các cơ quan truyền thông công cộng. Kế hoạch này hiện vấp phải sự phản đối của dư luận.

Trong hệ thống chính trị Cộng hòa Séc, Hạ viện giữ vai trò chủ đạo trong quá trình lập pháp. Tuy nhiên, Thượng viện có vai trò quan trọng đối với việc thông qua các sửa đổi Hiến pháp và phê chuẩn các thẩm phán Tòa án Hiến pháp.