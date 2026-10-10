Cử tri Séc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và Thượng viện

Ngày 9/10, cử tri Cộng hòa Séc bắt đầu bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và Thượng viện. Đây được xem là phép thử quan trọng đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš kể từ khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2025.

Thủ tướng Andrej Babiš bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và Thượng viện. Ảnh: AP

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu các hội đồng địa phương và 27 trong tổng số 81 thượng nghị sĩ. Vòng hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.

Theo cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện do công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận NMS thực hiện trong tháng 9, đảng ANO đạt tỷ lệ ủng hộ 31%, trong khi đảng Motorists, đối tác liên minh của ANO, đạt 4,4%, thấp hơn ngưỡng 5% để giành ghế tại Hạ viện

Trong phe đối lập, đảng Dân chủ Công dân (ODS) do ông Martin Kupka lãnh đạo đang cạnh tranh sự ủng hộ của cử tri với đảng Các Thị trưởng và Người độc lập (STAN) do ông Vit Rakušan đứng đầu.

Vấn đề thiếu hụt nhà ở là một trong những chủ đề nổi bật của chiến dịch tranh cử. Chính phủ của Thủ tướng Babiš được thành lập với sự tham gia của đảng Motorists và đảng SPD theo đường lối dân túy dân tộc chủ nghĩa.

Kết quả bầu cử được dự báo sẽ cung cấp thêm tín hiệu về mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính phủ mới, đồng thời phản ánh tương quan lực lượng giữa các đảng trong hệ thống chính trị Séc.