Phường Móng Cái 1 hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 1

Bão số 1 (Maysak) gây nhiều thiệt hại trên địa bàn phường Móng Cái 1. Phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền phường đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 thăm hỏi, động viên, các tổ chức, hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 1 gây ra

Qua thống kê, phường Móng Cái 1 có 591 tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 1, với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng. Con số này có thể tiếp tục thay đổi do một số hộ gia đình chưa hoàn thành việc thống kê đầy đủ giá trị thiệt hại.

Thiệt hại chủ yếu tập trung ở hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản như nhà bạt, giàn bè, ao đầm, máy phát điện, guồng quạt...; thủy sản nuôi gồm hàu, tôm, cua, cá... Ngoài ra, một số nhà cửa, phương tiện phục vụ sản xuất và diện tích sản xuất nông nghiệp cũng bị thiệt hại.

Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả, phường Móng Cái 1 đã huy động nguồn lực xã hội hóa để thăm hỏi, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình bị thiệt hại. Trong những ngày qua, lãnh đạo phường đã trực tiếp đến thăm, động viên các tổ chức, hộ gia đình, chia sẻ khó khăn và động viên người dân khẩn trương khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Tổng kinh phí thăm hỏi 591 tổ chức, hộ gia đình là hơn 800 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ MTTQ phường Móng Cái 1 tiếp nhận sau lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 1.

Nguồn hỗ trợ tuy chưa thể bù đắp những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, nhưng góp phần động viên các tổ chức, hộ gia đình vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.