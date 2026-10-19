Kiên cố hóa các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình

Nhằm khôi phục và nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu nguy cơ ngập úng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thời gian qua, chính quyền xã Đường Hoa đã tập trung ưu tiên nguồn lực vào các nhóm công trình trọng điểm. Trong đó, có việc khởi công thực hiện Dự án Kiên cố hoá các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình.

Trước khi được nâng cấp, hệ thống kênh tại khu Quảng Long 6, thôn Long Bình chủ yếu là kênh đất. Qua nhiều năm đưa vào khai thác, dưới tác động của thời tiết đã khiến hệ thống này xuống cấp, bộc lộ nhiều hạn chế trong quá trình cấp nước tưới tiêu cho nhân dân. Là kênh đất nên tỷ lệ ngấm và rò rỉ nước rất lớn, dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ ở cuối nguồn vào mùa khô.

Tình trạng các tuyến kênh đất xuống cấp, không đảm bảo nước tưới tiêu tại khu Quảng Long 6, thôn Long Bình, xã Đường Hoa (tháng 8/2026).

Hiện nay, thôn Long Bình, xã Đường Hoa sở hữu tiềm năng phát triển lớn về nông nghiệp, đặc biệt là diện tích chè chất lượng cao có khoảng gần 20ha và nhiều diện tích hoa màu khác. Do vậy, việc đầu tư kiên cố hóa các tuyến kênh đang trở thành đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn sản xuất.

Chị Đinh Thị Quỳnh, khu Quảng Long 6, thôn Long Bình, chia sẻ: “Diện tích nông nghiệp của gia đình tôi chủ yếu là trồng chè và ổi. Mùa mưa thì còn khai thác được nguồn nước mưa, nhưng đến mùa khô muốn tháo nước vào tưới tiêu cho cây cối thì không có. Nhân dân rất vất vả bởi mấy năm trở lại đây, các tuyến kênh dẫn nước vào cánh đồng ở khu Quảng Long 6 xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhiều chỗ bị rò rỉ, nước chảy đến cuối kênh thì hầu như đã cạn kiệt, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và sản lượng cây trồng của bà con. Cử tri và nhân dân nhiều lần phản ánh và kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri với mong muốn chính quyền và cơ quan chức năng sớm quan tâm, khảo sát để sửa chữa, nâng cấp hệ thống tuyến kênh này”.

Đơn vị thi công đang triển khai thi công tuyến kênh số 1 thuộc Dự án Kiên cố hóa các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã Đường Hoa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế xây dựng phương án kiên cố hoá các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình. Theo đó, UBND xã đã rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2028. Ngày 29/9/2026, Dự án Kiên cố hoá các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình, xã Đường Hoa đã được khởi công, bao gồm 3 tuyến kênh. Trong đó, tuyến kênh số 1 có chiều dài 566m, tuyến kênh số 2 có chiều dài 505m và tuyến kênh số 3 có chiều dài 1,4km.

Cả 3 tuyến kênh đều được xây mới với đáy kênh bê tông cốt thép dày 15cm, thành kênh dày 12cm; bố trí cống qua đường, cửa chia nước trên kênh, với tổng vốn đầu tư công trình gần 6,1 tỷ đồng. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV - nông nghiệp và môi trường, dự kiến hoàn thành cuối tháng 2/2027. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bảo đảm tưới tiêu, nâng cao hiệu quả canh tác, tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong sản xuất.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Ban Kinh tế ngân sách - HĐND xã Đường Hoa, cho biết: “Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp, việc nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi luôn là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho địa phương. Xã Đường Hoa đã tập trung ưu tiên nguồn lực vào các nhóm công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và giải quyết dứt điểm các kiến nghị cấp thiết của cử tri. Để Dự án Kiên cố hoá các tuyến kênh khu Quảng Long 6, thôn Long Bình hoàn thành đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả, chính quyền tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện, đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung triển khai dự án đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất, phục vụ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Việc kiên cố hóa tuyến kênh sẽ góp phần cung cấp nguồn nước tưới chủ động, tạo tiền đề để Quảng Long 6 mở rộng diện tích trồng chè chất lượng cao và phát triển các mô hình chè hữu cơ VietGap, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường”.

Việc triển khai dự án kiên cố hóa các tuyến kênh tại khu Quảng Long 6, thôn Long Bình, xã Đường Hoa là giải pháp cấp thiết nhằm giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp, bồi lắng của hệ thống thủy lợi hiện hữu. Công trình được đầu tư bài bản không chỉ giúp khôi phục và nâng cao đáng kể năng lực tiêu thoát nước, chủ động đưa nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để bà con nông dân yên tâm mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao năng suất canh tác; hoàn thiện tiêu chí giao thông - thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.