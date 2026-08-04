Quảng Ninh cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán về quê hương Cao Bằng

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sau quá trình khảo sát, xác minh, sáng 4/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán từ Nghĩa trang nhân dân Đèo Sen (phường Cao Xanh) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; lãnh đạo UBND xã Minh Tâm (tỉnh Cao Bằng) và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 thực hiện nghi lễ viếng liệt sĩ Ngô Khang Cán.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, thành kính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Ngô Khang Cán.

Liệt sĩ Ngô Khang Cán sinh năm 1952, quê quán thôn Bản Cải, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng), là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân tộc Tày. Tháng 3/1975, đồng chí lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày 4/12/1982, đồng chí anh dũng hy sinh khi đang giữ cương vị Thiếu úy, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Đặc khu Quảng Ninh (nay thuộc Quân khu 3).

Trong quá trình công tác, chiến đấu, liệt sĩ Ngô Khang Cán đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Đông Bắc của Tổ quốc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ công lao và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Quảng Ninh và thân nhân gia đình tiễn đưa liệt sĩ về quê hương Cao Bằng.

Lễ cất bốc, di chuyển hài cốt được các lực lượng chức năng thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo trước khi bàn giao cho gia đình và đoàn công tác tỉnh Cao Bằng đưa về quê hương an táng. Sau lễ cất bốc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của liệt sĩ.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán trở về quê hương là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ cùng cấp ủy, chính quyền hai địa phương và gia đình liệt sĩ trong quá trình rà soát hồ sơ, xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Quá trình cất bốc, di chuyển hài cốt được các lực lượng chức năng thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.