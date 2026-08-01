Quảng Ninh giành 3 HCV giải Bơi lặn VĐ trẻ quốc gia

Giải Bơi lặn vô địch trẻ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại TP Đà Nẵng, đội Bơi lặn Quảng Ninh giành tổng cộng 12 huy chương trong đó có 3 HCV.

VĐV Đặng Thị Tâm giành HCV ở nội dung lặn 50m vòi hơi chân vịt về cho Quảng Ninh.

Trong số 3 HCV của đoàn Quảng Ninh, Đặng Thị Tâm thi đấu nổi bật khi giành 2 HCV ở các nội dung lặn 50m vòi hơi chân vịt và tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt. Phạm Thu Trang giành HCV ở nội dung bơi 200m bướm. Ngoài ra, đoàn Quảng Ninh còn giành 8 HCB, 1 HCĐ ở các nội dung thi đấu khác của giải.

Giải Bơi lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2026 tổ chức tại Câu lạc bộ Bơi lặn TP Đà Nẵng, do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức. Giải quy tụ hơn 460 vận động viên của 30 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước; là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho thể thao dưới nước Việt Nam.

Đội bơi lặn Quảng Ninh xuất sắc giành 12 huy chương các loại tại giải.

Thành tích 12 huy chương tiếp tục cho thấy hiệu quả công tác đào tạo trẻ của Bơi lặn Quảng Ninh tại các giải đấu quốc gia.