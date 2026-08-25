Quảng Ninh năm 2030: Những mục tiêu bứt phá

Trong không gian phát triển mới, Quảng Ninh bước vào chặng đường đến năm 2030 với những yêu cầu cao hơn về chất lượng và sức bật của một đô thị đang chuyển mình. Các mục tiêu được đặt ra nhằm tạo nên những bước tiến mới và tạo nền tảng để người dân được thụ hưởng rõ hơn những thành quả của quá trình phát triển.

Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu phát triển của thành phố Quảng Ninh là thành cực tăng trưởng quốc gia, tạo động lực phát triển vùng, có sức hút lan tỏa, khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển tích hợp đô thị - biển - biên giới - di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; phát triển Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đại, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị của quốc gia. Trong đó, sức mạnh của nền kinh tế được thể hiện rõ nét với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân duy trì khoảng 12%/năm, đưa GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 20.000 USD/người. Đằng sau những con số ấy là kỳ vọng về một nền kinh tế có năng suất cao hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Đến năm 2030, khu vực dịch vụ dự kiến đóng góp khoảng 40-43% GRDP; công nghiệp - xây dựng khoảng 45-48%; nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 2-5%. Kinh tế số phấn đấu chiếm khoảng 30% GRDP.

Điều đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng cũng được đặt ngang với quy mô tăng trưởng. Năng suất lao động xã hội phấn đấu tăng bình quân 12%/năm; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đạt trên 55%. Tỷ lệ đô thị hóa vượt 75%.

Phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh.

Thành phố mới sẽ tập trung phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn. Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu xây dựng mới 124km đường sắt tốc độ cao; khoảng 57km đường bộ cao tốc thuộc tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long qua địa bàn tỉnh. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đặt mục tiêu đạt công suất 2,5 triệu hành khách/năm. Cùng với đó, hệ thống cảng biển tại Hòn Nét - Con Ong, Yên Hưng, Cái Lân, Hải Hà, Vạn Ninh - Vạn Gia tiếp tục được phát triển.

Chú trọng tới phát triển cả kinh tế và xã hội, đến năm 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu dân số thường trú khoảng 1,75 triệu người, trên 90% lao động được đào tạo, trong đó 48% có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%. Mỗi người dân phấn đấu có bình quân khoảng 36m² sàn nhà ở.

Ở lĩnh vực y tế, mục tiêu 68 giường bệnh/1 vạn dân, 20 bác sĩ, 8 dược sĩ đại học và 33 điều dưỡng/1 vạn dân là những con số cụ thể cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hướng tới 100%. Tuổi thọ trung bình trên 76 tuổi và chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước sẽ là những thước đo quan trọng hơn về chất lượng phát triển.

Trong giáo dục, mục tiêu đến năm 2030 trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong giáo dục, trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu được đặt ra. Cùng với đó là duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Những mục tiêu này cho thấy khoảng cách giữa phát triển kinh tế và chất lượng đời sống không được phép ngày càng xa, mà ngược lại, thành quả tăng trưởng phải trở thành cơ hội để mọi người dân được thụ hưởng.

Một Quảng Ninh phát triển cũng phải là một Quảng Ninh giữ được môi trường sống xanh. Bởi vậy, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 99% dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 100% nước thải tại các khu đô thị tập trung được thu gom, xử lý và 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 50%, tạo thêm dư địa để cân bằng giữa phát triển và bảo tồn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Quảng Ninh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, giúp các cấp chính quyền ra quyết định dựa trên bằng chứng khoa học, mô hình dự báo thay vì suy đoán; ứng dụng AI và Big Data trong giám sát lưu lượng giao thông, quản lý năng lượng, môi trường và dịch vụ công theo thời gian thực.

Cùng với phát triển, yêu cầu giữ vững ổn định, an toàn cũng được đặt ra rõ ràng với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đến năm 2030, mỗi mục tiêu, khi được hiện thực hóa, sẽ góp phần tạo nên một Quảng Ninh có sức bật mới, nơi không gian phát triển được mở rộng, thành quả được lan tỏa và người dân thực sự là trung tâm của quá trình phát triển.