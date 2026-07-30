Phường Móng Cái 1 diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Ngày 30/7, phường Móng Cái 1 tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2026 với đề mục: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, ứng phó với bão mạnh và siêu bão".

Đến dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lực lượng tham gia xử trí tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển trong phần diễn tập thực binh.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Diễn tập vận hành cơ chế; diễn tập thực binh; kết thúc nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và thảm họa.

Ở phần diễn tập vận hành cơ chế, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung đánh giá tình hình, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó bão và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, hiệp đồng lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống do bão gây ra; tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

Phần diễn tập thực binh được triển khai sát thực tế với các nội dung: Thông tin, cảnh báo bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện gặp nạn trên biển; di dời nhân dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các tình huống được xử trí chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Đảng ủy, UBND phường Móng Cái 1 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức khảo sát thực địa, luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng tham gia. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Thông qua diễn tập đã tiếp tục kiểm nghiệm, hoàn thiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an làm tham mưu; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện" trong công tác phòng thủ dân sự. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, hiệp đồng của lực lượng quân sự, công an và các lực lượng tham gia trong xử trí tình huống thiên tai, thảm họa; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang phường cùng các đơn vị quân đội, công an và lực lượng tăng cường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống giả định, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự và Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tổ chức, hiệp đồng của các lực lượng trong ứng phó thiên tai, thảm họa; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong tình hình mới.