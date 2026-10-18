“Bữa tiệc ánh sáng” trên vịnh Hạ Long kích cầu du lịch cuối năm

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tối 17/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy) đã diễn ra chương trình "Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt" với sự tham gia của hơn 30 du thuyền hạng sang, tạo nên “bữa tiệc ánh sáng” lung linh bên bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là món quà độc đáo dành tặng phái đẹp mà còn là sự kiện đặc biệt mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, góp phần thu hút du khách và kích cầu du lịch những tháng cuối năm.
Từ 17 giờ, không khí tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã trở nên sôi động với chương trình âm nhạc, các hoạt động giao lưu, chụp ảnh thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là phụ nữ. Điểm nhấn của chương trình là hành trình thưởng thức ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật trên những du thuyền sang trọng.
Vào 20 giờ 30 phút, pháo hoa đồng loạt bừng sáng từ hơn 30 du thuyền đã tạo nên bữa tiệc ánh sáng lung linh trên mặt vịnh, mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho du khách.
Để tăng sức hút cho sản phẩm du lịch, từ nay đến cuối năm, các hãng tàu đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá từ 10% đến 30% hoặc tặng đồ uống miễn phí cho hành khách. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh quảng bá điểm đến tới thị trường trong nước và quốc tế.
Trong giai đoạn cuối năm, việc tổ chức những sự kiện có chủ đề, kết hợp ưu đãi dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, ẩm thực, mua sắm, giải trí; qua đó đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch của thành phố trong năm 2026.