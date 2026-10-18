“Bữa tiệc ánh sáng” trên vịnh Hạ Long kích cầu du lịch cuối năm

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tối 17/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy) đã diễn ra chương trình "Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt" với sự tham gia của hơn 30 du thuyền hạng sang, tạo nên “bữa tiệc ánh sáng” lung linh bên bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là món quà độc đáo dành tặng phái đẹp mà còn là sự kiện đặc biệt mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, góp phần thu hút du khách và kích cầu du lịch những tháng cuối năm.

Các chương trình nghệ thuật mang đến không gian âm nhạc lãng mạn cho du khách.

Phái đẹp tận hưởng món quà đặc biệt nhân dịp 20/10.

Từ 17 giờ, không khí tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã trở nên sôi động với chương trình âm nhạc, các hoạt động giao lưu, chụp ảnh thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là phụ nữ. Điểm nhấn của chương trình là hành trình thưởng thức ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật trên những du thuyền sang trọng.

Không gian chụp ảnh lưu niệm được chuẩn bị chu đáo, rực rỡ để chị em lưu lại những bức ảnh đẹp.

Vào 20 giờ 30 phút, pháo hoa đồng loạt bừng sáng từ hơn 30 du thuyền đã tạo nên bữa tiệc ánh sáng lung linh trên mặt vịnh, mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho du khách.

Du khách thưởng thức ẩm thực trên du thuyền.

Để tăng sức hút cho sản phẩm du lịch, từ nay đến cuối năm, các hãng tàu đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá từ 10% đến 30% hoặc tặng đồ uống miễn phí cho hành khách. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh quảng bá điểm đến tới thị trường trong nước và quốc tế.

Hơn 30 du thuyền đồng loạt bắn pháo hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Màn trình diễn pháo hoa trên vịnh Hạ Long.

Du khách ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của đêm pháo hoa.

Trong giai đoạn cuối năm, việc tổ chức những sự kiện có chủ đề, kết hợp ưu đãi dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, ẩm thực, mua sắm, giải trí; qua đó đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch của thành phố trong năm 2026.