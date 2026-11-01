Rộn ràng khai hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026

Sáng 1/11, tại Trung tâm Văn hóa dân tộc Sán Chỉ, thôn Đại Dực, xã Đông Ngũ, diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Sán Chỉ, quảng bá vẻ đẹp mùa vàng vùng cao và thu hút du khách đến với địa phương.

Lễ khai mạc mở đầu bằng các tiết mục ca múa và chương trình nghệ thuật “Nhịp điệu mùa vàng”, tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của đồng bào Sán Chỉ. Điểm nhấn là các tiết mục hát Soóng Cọ, nhảy Tắc Xình, nghi thức cầu mùa và múa mừng được mùa, mang đến không khí lễ hội đậm đà bản sắc vùng cao.

Các điệu múa mang đậm bản sắc địa phương tái hiện sinh động đời sống lao động, sản xuất, nét đẹp văn hóa truyền thống và niềm vui được mùa của đồng bào các dân tộc.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ đánh trống khai hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 11 đội đến từ 11 thôn trên địa bàn xã Đông Ngũ, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm hấp dẫn. Nổi bật là hội thi mâm cỗ mùa vàng, trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, giới thiệu không gian văn hóa dân tộc Sán Chỉ, dân tộc Dao, giao lưu bóng đá nữ trong trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và các trò chơi dân gian.

Trước đó, ngày 31/10, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay; Giải chạy việt dã “Băng qua mùa vàng” cùng chương trình giao lưu văn nghệ, lửa hội.

BTC tặng cờ lưu niệm chào mừng các đoàn về tham dự lễ hội năm 2026.

BTC Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026 nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Dịp này, du khách còn có cơ hội khám phá cảnh sắc ruộng bậc thang Đại Dực, các điểm check-in mùa vàng, nhà cổ truyền thống và những điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Thông qua lễ hội, xã Đông Ngũ hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng Mùa vàng miền Soóng Cọ trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân.

Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội:

Lễ khai mạc mở màn bằng những tiết mục văn nghệ sôi động, rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Điệu múa Tắc Xình truyền thống của đồng bào Sán Chỉ tái hiện nghi lễ cầu mùa, gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Hội thi mâm cỗ mùa vàng với những món ăn truyền thống đặc sắc của đồng bào các thôn xã Đông Ngũ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt mang đến không khí vui nhộn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Lễ hội thêm sôi động với màn giao lưu bóng đá nữ giữa hai đội xã Bình Liêu và Đông Ngũ, thu hút đông đảo người dân, du khách cổ vũ.

Trong tiết trời nắng đẹp, Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ càng thêm rộn ràng, sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Không gian trải nghiệm với những vườn hoa rực rỡ sắc màu tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách tham quan, check-in tại lễ hội.

Du khách hào hứng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa sắc vàng rực rỡ của ruộng lúa Đại Dực.

Thả dáng giữa những thửa ruộng lúa chín vàng Đại Dực.

Đông đảo du khách tham quan, check-in giữa những thửa ruộng lúa chín vàng tại Đại Dực.