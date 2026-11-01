Rộn ràng khai hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026

Sáng 1/11, tại Trung tâm Văn hóa dân tộc Sán Chỉ, thôn Đại Dực, xã Đông Ngũ, diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Sán Chỉ, quảng bá vẻ đẹp mùa vàng vùng cao và thu hút du khách đến với địa phương.
Lễ khai mạc mở đầu bằng các tiết mục ca múa và chương trình nghệ thuật “Nhịp điệu mùa vàng”, tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của đồng bào Sán Chỉ. Điểm nhấn là các tiết mục hát Soóng Cọ, nhảy Tắc Xình, nghi thức cầu mùa và múa mừng được mùa, mang đến không khí lễ hội đậm đà bản sắc vùng cao.
Lễ hội năm nay có sự tham gia của 11 đội đến từ 11 thôn trên địa bàn xã Đông Ngũ, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm hấp dẫn. Nổi bật là hội thi mâm cỗ mùa vàng, trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, giới thiệu không gian văn hóa dân tộc Sán Chỉ, dân tộc Dao, giao lưu bóng đá nữ trong trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và các trò chơi dân gian.
Trước đó, ngày 31/10, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay; Giải chạy việt dã “Băng qua mùa vàng” cùng chương trình giao lưu văn nghệ, lửa hội.
Dịp này, du khách còn có cơ hội khám phá cảnh sắc ruộng bậc thang Đại Dực, các điểm check-in mùa vàng, nhà cổ truyền thống và những điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Thông qua lễ hội, xã Đông Ngũ hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng Mùa vàng miền Soóng Cọ trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân.
Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội: