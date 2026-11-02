Mở rộng thị trường, gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch Quảng Ninh

Sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hệ thống di tích, danh thắng phong phú cùng lợi thế về kinh tế biển, biên giới và kết nối giao thông, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thùy Yên về định hướng, giải pháp đổi mới xúc tiến, quảng bá, đưa thương hiệu du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thùy Yên.

- Xin bà cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, Quảng Ninh xác định vai trò của công tác xúc tiến, quảng bá du lịch như thế nào?

+ Xúc tiến, quảng bá là khâu quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch. Với Quảng Ninh, tinh thần chúng tôi theo đuổi là chuyển từ quảng bá những gì mình có sang giới thiệu những gì thị trường cần, trên nền tảng những giá trị riêng không nơi nào có thể sao chép của Quảng Ninh; từ xúc tiến đơn lẻ sang hợp lực; từ đo hiệu quả bằng số sự kiện sang đo bằng khả năng kết nối, lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sự hài lòng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 23,5 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Theo thống kê, 10 tháng năm 2026, toàn thành phố đón khoảng 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả từ sự phối hợp giữa phát triển sản phẩm, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động xúc tiến, quảng bá.

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, Quảng Ninh xác định xúc tiến, quảng bá phải gắn với nhu cầu của từng phân khúc khách, từng thị trường; chuyển từ giới thiệu tiềm năng sang kết nối, thúc đẩy giao dịch và đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách. Đây cũng là hướng đi để chuyển hóa lợi thế về di sản, cảnh quan, văn hóa và hạ tầng du lịch thành lượng khách, thời gian lưu trú và doanh thu thực tế.

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- Quảng Ninh sẽ đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá như thế nào để tiếp cận hiệu quả các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu du lịch địa phương, thưa bà?

+ Chúng tôi xác định cần kết hợp đồng bộ giữa xúc tiến trực tiếp, hợp tác quốc tế và truyền thông số, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thực chất.

Đối với thị trường quốc tế, Quảng Ninh tiếp tục tham gia các hội chợ, diễn đàn, chương trình giới thiệu du lịch; chủ động kết nối với hãng lữ hành, hàng không, doanh nghiệp phân phối và đối tác tại những thị trường tiềm năng. Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia cùng một số thị trường mới sẽ được nghiên cứu, đánh giá để có phương án tiếp cận phù hợp. Thời gian qua, thành phố đã đón các đoàn famtrip từ Pakistan, Nhật Bản, Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp du lịch địa phương. Đây là hình thức xúc tiến thiết thực, tạo cơ hội để đối tác trực tiếp trải nghiệm điểm đến, đánh giá chất lượng dịch vụ và xây dựng chương trình đưa khách đến Quảng Ninh.

Cùng với mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cần dựa trên những giá trị đặc trưng của địa phương. Với Quảng Ninh, đó là sự kết hợp giữa Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, hệ thống di tích, danh thắng, văn hóa Vùng mỏ, bản sắc các dân tộc và những sản phẩm du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng. Vì vậy, quảng bá cần gắn với văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và các sự kiện có khả năng tạo dấu ấn, thay vì chỉ tập trung giới thiệu cảnh quan.

Vừa qua, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39, diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11/2026, đoàn công tác Quảng Ninh đã tham gia Chương trình Xúc tiến điện ảnh Việt Nam nhằm giới thiệu tiềm năng cảnh quan, văn hóa, lịch sử và điều kiện phục vụ sản xuất phim của địa phương. Bên cạnh đó, các sự kiện thể thao quốc tế cũng mở ra cơ hội quảng bá điểm đến. Dự kiến từ ngày 15 đến 19/12/2026, Giải thuyền buồm quốc tế Hạ Long sẽ được tổ chức tại khu vực biển trước Bến du thuyền Tuần Châu, góp phần quảng bá cảnh quan vịnh Hạ Long, đồng thời bổ sung sản phẩm du lịch thể thao, tăng sức hút cho điểm đến trong mùa đông.

Thông qua những hoạt động này, Quảng Ninh hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch có bản sắc, tính nhận diện cao, gắn với những trải nghiệm khác biệt và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Du khách tàu biển chuẩn bị tham quan danh lam, thắng cảnh của Quảng Ninh.

- Trong những tháng cuối năm và thời gian tới, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ triển khai những giải pháp gì để kích cầu, thu hút khách và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá?

+ Trong 2 tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch thu - đông, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tạo thêm sản phẩm và lý do để du khách lựa chọn điểm đến. Một số hoạt động đáng chú ý gồm: Diễn đàn Du lịch Xanh quốc gia lần thứ II năm 2026; Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026; các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Quảng Tây; Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh; Lễ hội mùa thu Yên Tử; Ngày hội Di sản then Tày Bình Liêu và Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026.

Cùng với các sự kiện, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao triển khai chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ để thu hút khách. Tuy nhiên, hiệu quả kích cầu không chỉ phụ thuộc vào mức ưu đãi hay số lượng sự kiện, mà còn ở khả năng kết nối thông tin và cung cấp dịch vụ thuận tiện. Do đó, các chương trình cần được quảng bá đồng bộ, thông tin rõ ràng, gắn với hệ thống đặt dịch vụ, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển và các điểm tham quan để du khách dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn và trải nghiệm.

Về lâu dài, ngành du lịch sẽ chú trọng nghiên cứu thị trường, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và đối tác trong nước, quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu và công nghệ mới trong xúc tiến, quảng bá. Đặc biệt, cần tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc trưng, có khả năng khai thác quanh năm, kết nối di sản với văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Qua đó, từng bước khắc phục tính mùa vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch Quảng Ninh.

- Trân trọng cảm ơn bà!