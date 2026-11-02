Đón đoàn khách châu Âu đầu tiên trải nghiệm vịnh Bái Tử Long

Ngày 2/11, tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn), hãng tàu Oris Cruise đón đoàn khách châu Âu đầu tiên trải nghiệm tuyến du lịch nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Việc đưa tuyến mới vào khai thác góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn của Quảng Ninh đối với du khách quốc tế.

Đại diện Bến cảng cao cấp Ao Tiên tặng hoa chúc mừng đoàn khách quốc tế đầu tiên trải nghiệm hành trình nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long.

Đoàn khách sẽ nghỉ 2 ngày 1 đêm trên tàu Oris Cruise, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển đảo Vân Đồn, tận hưởng không gian yên bình giữa thiên nhiên. Trong hành trình, du khách sẽ tham quan hang Nhà Trò, hang Long Vân, làng chài Lão Vọng và một số điểm đến thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Theo định hướng khai thác các hành trình 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm, sản phẩm tập trung vào trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan, chèo kayak, tìm hiểu hệ sinh thái biển đảo và đời sống ngư dân. Các hoạt động được tổ chức gắn với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên, qua đó vừa khai thác giá trị cảnh quan, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của du khách.

Đoàn khách được nghe giới thiệu về Vân Đồn và thưởng thức tiệc trà trước khi khởi hành.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tàu Oris Cruise sẽ tiếp tục đón các đoàn khách quốc tế trải nghiệm dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Đến năm 2027, khu vực này dự kiến có khoảng 100 tàu nghỉ đêm hoạt động, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển đảo.

Việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trải nghiệm tuyến nghỉ đêm từ Bến cảng cao cấp Ao Tiên tiếp tục phát huy vai trò của hạ tầng cảng biển trong kết nối các sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Ninh. Đây cũng là cơ hội mở rộng thị trường khách quốc tế, nhất là phân khúc có nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm chuyên sâu, góp phần thúc đẩy du lịch Vân Đồn nói riêng, Quảng Ninh nói chung phát triển theo hướng đa dạng, chất lượng và bền vững.

Du khách lên tàu, bắt đầu hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá vịnh Bái Tử Long.