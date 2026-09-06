Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido lần thứ 5 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, chiều 6/9, Lễ hội Việt Nam tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã bế mạc.



Đoàn đại biểu và đoàn nghệ thuật của thành phố Quảng Ninh tham gia Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido, Nhật Bản năm 2026.

Qua 5 lần tổ chức, trong đó có 4 lần Quảng Ninh tham gia, Lễ hội ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Lễ hội, các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm tại các gian hàng và diễn đàn trao đổi, hợp tác giữa các địa phương đã tạo không gian kết nối, qua đó quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, con người cũng như tiềm năng phát triển của hai bên đến người dân Nhật Bản.

Với Quảng Ninh, tham gia Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi địa phương chính thức trở thành thành phố. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và những lợi thế, tiềm năng phát triển trong không gian mới; đồng thời mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản.

Các nghệ sĩ Quảng Ninh biểu diễn tiết mục nghệ thuật tại Lễ hội.

Thành công của Lễ hội là tiền đề để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô tổ chức trong những năm tới, từng bước nâng cao hiệu quả kết nối về văn hóa, kinh tế và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2027, Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido dự kiến được tổ chức tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido.

