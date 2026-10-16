Siết chặt ATTP trong các bữa ăn bán trú

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các bữa ăn bán trú cũng đang được các trường học tại Quảng Ninh chú trọng thực hiện. Quy trình tại các bếp ăn trường học hay cơ sở cung cấp suất ăn đều được kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản đến khâu vận chuyển, mang đến từng lớp học.

Ghi nhận ở Trường TH&THCS Quang Hanh (phường Quang Hanh) hiện có 2.586 học sinh, trong đó 832 em ăn bán trú tại trường. Để phụ huynh yên tâm khi gửi con, nhà trường tạo điều kiện cho đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp kiểm tra, giám sát các bữa ăn bán trú, từ thực đơn, chất lượng thực phẩm đến việc tổ chức phục vụ học sinh.

Qua những lần kiểm tra như thế này, phụ huynh có thể tận mắt chứng kiến điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con em mình, đồng thời trao đổi, góp ý với nhà trường về những vấn đề cần điều chỉnh.

Chị Trần Thị Minh Thu, phụ huynh học sinh lớp 2A1, chia sẻ: Vừa qua, tôi đại diện lớp đến kiểm tra bữa ăn của các con. Tôi thấy thức ăn được phục vụ nóng hổi, đúng với thực đơn nhà trường đã công bố nên rất yên tâm.

Học sinh Trường TH&THCS Quang Hanh (phường Quang Hanh) ăn trưa tại trường.

Còn tại Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long (phường Cao Xanh) hiện có 1.350 học sinh. Năm học 2026-2027, có 617 em đăng ký ăn trưa, nghỉ trưa tại trường, chiếm 46%. Với hàng trăm suất ăn được tổ chức mỗi ngày, yêu cầu đặt ra không chỉ là phục vụ đủ, đúng thời gian, mà phải bảo đảm an toàn xuyên suốt quá trình tổ chức bữa ăn.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu về ATTP. Hằng ngày, khi thực phẩm được đưa tới trường, bộ phận phụ trách kiểm tra, đối chiếu chủng loại, số lượng và chất lượng thực tế trước khi tiếp nhận. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những thực phẩm không đáp ứng yêu cầu.

Bà Vũ Thị Mai Hảo, Trưởng ban Phục vụ và chăm sóc học sinh, Trường TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long, cho biết: Nhà trường thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào. Đã có trường hợp đơn vị cung cấp giao thực phẩm không bảo đảm chất lượng, nhà trường kiên quyết lập biên bản, không nghiệm thu và yêu cầu đổi trả, khắc phục. Đây là nguyên tắc được thực hiện nghiêm trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Đối với bậc học mầm non, công tác bảo đảm ATTP càng đòi hỏi sự cẩn trọng bởi trẻ còn nhỏ, chưa thể tự nhận biết và phản ánh đầy đủ những bất thường trong bữa ăn. Vì vậy, bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định về chế biến, bảo quản thực phẩm, việc công khai thông tin và tăng cường giám sát của phụ huynh cũng được các nhà trường chú trọng.

Như tại Trường Mầm non Quảng La (xã Quảng La), cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm quy trình chế biến, nhà trường tăng cường việc công khai suất ăn, thông tin bán trú và hồ sơ liên quan đến đơn vị cung cấp thực phẩm.

Các bé Trường Mầm non Quảng La (xã Quảng La) ăn trưa tại trường.

Cô giáo Hoàng Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng La, chia sẻ: Nhà trường chỉ đạo giáo viên công khai suất ăn hằng ngày của trẻ trên nhóm zalo phụ huynh. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác bán trú, thông tin về nhà cung cấp thực phẩm cũng được tạo mã QR, công khai tại những vị trí thuận tiện để phụ huynh có thể tìm hiểu, theo dõi.

Từ giữa tháng 9/2026, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bữa ăn tại các trường học; bảo đảm ATTP, dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn tương xứng với mức thu; thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm quyền lợi của người học.

Bảo đảm ATTP trong các bữa ăn bán trú là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của mỗi nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh học sinh. Thực hiện nghiêm các quy định về ATTP ở từng khâu sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, chăm lo tốt hơn sức khỏe và sự phát triển của học sinh.