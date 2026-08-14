Trẻ hóa đội ngũ trưởng khu phố ở Hiệp Hòa

Khác biệt với các kỳ bầu cử trước, kỳ bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Hiệp Hòa đang ghi nhận sự tham gia ngày càng rõ nét của những ứng viên trẻ. Không chỉ có trình độ, năng lực, nhiều người trẻ còn mang theo nhiệt huyết, tư duy mới và khát vọng cống hiến ngay từ địa bàn dân cư.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, là thủ khoa đầu ra ngành Quản lý đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chàng trai trẻ sinh năm 2004 Lê Tiến Hoàng có nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Thế nhưng, thay vì lựa chọn công việc ở một nơi khác, Hoàng quyết định trở về quê hương và ứng cử vị trí Trưởng khu phố Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn khu phố Quỳnh Lâu, Lê Tiến Hoàng tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động tại khu dân cư.

Từng có 4 năm tham gia công tác Đoàn, giữ vai trò là Bí thư Chi đoàn khu phố Quỳnh Lâu, Hoàng đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng tổ chức, vận động thanh niên và nhân dân. Những trải nghiệm ấy trở thành hành trang để anh mạnh dạn thử sức ở một vị trí mới, với mong muốn được đóng góp trực tiếp cho cộng đồng dân cư.

Lê Tiến Hoàng chia sẻ: "Lần đầu tiên tham gia ứng cử trưởng khu phố, tôi khá do dự, nhưng nhờ sự động viên, ủng hộ của người thân, bạn bè và người dân khu phố, đồng thời mong muốn được cống hiến cho khu phố bằng năng lực và tri thức của mình, tôi đã tự tin ứng cử".

Ở tuổi 22, Hoàng nhìn nhận mình còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn so với những người đi trước. Tuy nhiên, lợi thế của tuổi trẻ là tinh thần cầu tiến, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và kiến thức chuyên môn mới. Với chuyên ngành Quản lý đất đai, anh kỳ vọng có thể vận dụng những kiến thức đã học để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định liên quan đến đất đai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Không chỉ riêng Hoàng, kỳ bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hiệp Hòa có sự tham gia ứng cử của nhiều bạn trẻ. Trong 14 người ứng cử tại 14 khu phố, có 6 người dưới 35 tuổi, hầu hết đều là đảng viên, có trình độ đại học; trong đó, nhiều người đã được giao đảm nhiệm chức vụ trưởng khu lâm thời từ ngày 1/7 và tiếp tục ứng cử với mong muốn gắn bó lâu dài với địa bàn dân cư.

Chị Vũ Thị Kim Huyền, trưởng khu phố Yên Trì, hướng dẫn ngư dân khai báo và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua ứng dụng eCDT.

Sau gần 2 tháng đảm nhiệm vai trò trưởng khu phố Yên Trì, phường Hiệp Hòa, chị Vũ Thị Kim Huyền đã từng bước làm quen với công việc, từ trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính, sử dụng các tài khoản điện tử, hỗ trợ người dân đi khám sức khỏe định kỳ đến vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường liên khu...

Chị Huyền chia sẻ: "Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục ứng cử trưởng khu và được nhân dân đồng tình, ủng hộ để có thể cống hiến sức trẻ, sức khỏe của mình, giúp đỡ nhân dân trong các công việc của khu và ứng dụng công nghệ số để triển khai công việc nhanh chóng, chính xác đến người dân".

Việc nhiều người trẻ được giới thiệu, tín nhiệm và tham gia ứng cử cũng cho thấy sự thay đổi trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Tại phường Hiệp Hòa, sau khi thực hiện sắp xếp từ 39 khu phố xuống còn 14 khu phố, địa phương đồng thời kiện toàn đội ngũ trưởng khu, chú trọng lựa chọn những người có trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo bà Đào Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, trong quá trình đảm nhiệm công việc lâm thời từ ngày 1/7 đến nay, đội ngũ trưởng khu trẻ đã từng bước tiếp cận thực tiễn, được cán bộ đi trước hỗ trợ, đồng thời được địa phương tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn. Đây cũng là cơ sở để những người trẻ tiếp tục phát huy năng lực nếu nhận được sự tín nhiệm của nhân dân trong kỳ bầu cử lần này.

“Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ trẻ sẽ có nhiều ưu việt, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính và phát huy năng lực của Tổ công nghệ số cộng đồng. Trong thời gian tới, nếu trúng cử, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để các bạn nâng cao năng lực hơn nữa và có nhiều đóng góp cho địa phương” - bà Đào Thị Hương Giang bày tỏ.

Kỳ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là dịp để nhân dân lựa chọn những người có uy tín, năng lực đại diện cho cộng đồng dân cư, mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trưởng thành từ cơ sở. Với tri thức, sức trẻ và khả năng thích ứng với công nghệ, những cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới; góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển.