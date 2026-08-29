Tết độc lập miền Sán Cố xã Quảng Tân 2026

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2026), chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, ngày 29/8, tại thác Bạch Vân, thôn Tầm Làng, xã Quảng Tân đã tổ chức chương trình “Tết Độc lập miền Sán Cố” năm 2026.

Tiết mục văn nghệ độc đáo mở màn chương trình.

Với chủ đề “Sắc màu Quảng Tân - Chuyện kể bên dòng Bạch Vân”, chương trình “Tết Độc lập miền Sán Cố” năm 2026 được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, mang đến một không khí lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc và trải nghiệm độc đáo.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, câu chuyện về vùng đất và con người Quảng Tân được tái hiện sinh động, từ vẻ đẹp thiên nhiên, huyền thoại thác Bạch Vân đến những phong tục, nghi lễ và nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc. Những màn biểu diễn sôi động, đầy màu sắc đã góp phần mang đến một không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Quảng Tân trao giải cho các thí sinh đạt giải trong Cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về xã Quảng Tân”.

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về xã Quảng Tân”, thu hút 18 thí sinh và nhóm thí sinh tham gia. Đây không chỉ là sân chơi để các thí sinh thể hiện khả năng thuyết minh, sáng tạo mà còn là dịp để mỗi người kể một câu chuyện riêng về quê hương bằng góc nhìn, cảm xúc và tình yêu của mình.

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, sôi động như: Thi “Ẩm thực miền Sán Cố”; trưng bày gian hàng chợ phiên, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương; trải nghiệm một ngày làm cô dâu Dao Thanh Phán; tham quan, khám phá không gian văn hóa phi vật thể của địa phương; chụp ảnh, check-in và trekking khám phá thác Bạch Vân, thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi và đẩy gậy.

Cuộc thi “Ẩm thực miền Sán Cố” với những món ăn độc đáo.

Du khách trải nghiệm không gian giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán.

“Tết Độc lập miền Sán Cố” không chỉ là một ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch, mà còn là dịp để cộng đồng cùng gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua chương trình, Quảng Tân tiếp tục khẳng định hướng đi gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, biến những giá trị văn hóa bản địa và cảnh quan thiên nhiên thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được giới thiệu rộng rãi tới du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Tân - miền di sản giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc khu vực miền Đông Quảng Ninh.