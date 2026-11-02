2 tàu biển cùng lúc đưa gần 1.600 khách tàu biển đến Quảng Ninh

Ngày 2/11, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, 2 tàu biển Viking Orion và Azamara Pursuit đưa gần 1.600 khách quốc tế đến Quảng Ninh. Đây là dòng khách có mức chi tiêu cao, góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, du lịch, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

2 tàu biển Viking Orion và Azamara Pursuit đưa gần 1.600 khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, 2 tàu lưu lại tại bến trong 2 ngày 1 đêm, sau đó rời cảng vào 13 giờ ngày 3/11. Trong thời gian lưu trú, du khách lựa chọn nhiều hành trình khám phá các danh lam, thắng cảnh và giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như: Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, làng quê Yên Đức,… cùng một số hoạt động tham quan khu vực phường Bãi Cháy, Hạ Long, Hồng Gai.

Du khách xuống tàu chuẩn bị hành trình khám phá Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang bước vào mùa du lịch tàu biển. Từ nay đến cuối năm có khoảng 30 chuyến tàu liên tục đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến địa phương. Việc đón các đoàn khách quốc tế quy mô lớn bằng đường biển tiếp tục khẳng định sức hút của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di sản, hạ tầng cảng biển hiện đại và các sản phẩm du lịch đa dạng, địa phương đang bước vào mùa tàu biển với kỳ vọng thu hút thêm nhiều dòng khách quốc tế chất lượng cao.

Các phương tiện sẵn sàng đưa du khách tham quan danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh.

Để phát huy hiệu quả nguồn khách này, việc kết nối cảng biển với các điểm tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm được xem là những yếu tố quan trọng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế địa phương.