Tổng duyệt khai mạc Miss World 2026

Sáng 12/8, Ban Tổ chức Miss World 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc cuộc thi tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy), hoàn tất những khâu cuối cùng trước đêm khai mạc diễn ra vào tối nay.

Với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”, chương trình khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ diễn ra lúc 20h, dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự.

Các thí sinh Miss World 2026 tham gia tổng duyệt chương trình khai mạc, sẵn sàng cho màn trình diễn trên sân khấu tối nay.

Được dàn dựng quy mô, hiện đại, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Lệ Quyên, Trang Pháp, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh... sẽ mang đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Các thí sinh tích cực luyện tập cho đêm khai mạc.

Cùng với màn trình diễn dạ hội, điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài của toàn bộ 111 thí sinh Miss World 2026 trong bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Lấy cảm hứng từ quốc kỳ, di sản và những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia có thí sinh tham dự, các thiết kế tạo nên một không gian đa sắc màu văn hóa, gửi gắm lời chào nồng hậu của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3; livestream trên fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, tiếp sóng tới một số địa phương trong cả nước, đồng thời phát trên các nền tảng số của Miss World và Miss World Vietnam.

Những ngày qua, bên cạnh các hoạt động tham quan, trải nghiệm các điểm đến văn hóa, du lịch của Quảng Ninh, các thí sinh Miss World 2026 đã tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ năng trình diễn, sẵn sàng tỏa sáng trong đêm khai mạc tại Quảng Ninh.