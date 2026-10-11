Trách nhiệm xã hội - Dấu ấn nhân văn của người làm báo Quảng Ninh

Trong những năm qua, bên cạnh các tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, người làm báo Quảng Ninh còn ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Từ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, đến những chuyến cứu trợ vùng thiên tai, sẻ chia với người dân sau bão lũ, hay đồng hành cùng trẻ em khó khăn, người yếu thế…, những việc làm nhân văn này đã góp phần khẳng định trách nhiệm xã hội của người làm báo, cùng lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức hoạt động "Về nguồn", thăm Di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại Thái Nguyên dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025). Ảnh: Hội Nhà báo Quảng Ninh cung cấp

Cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương phía Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh. Trong khi nhiều khu vực vẫn còn chia cắt, đời sống người dân đảo Bản Sen (huyện Vân Đồn - nay là đặc khu Vân Đồn) gặp muôn vàn khó khăn, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức đoàn công tác vượt biển đến với bà con.

Đến nay, nhiều người dân Bản Sen vẫn còn nhớ hình ảnh những nhà báo vừa cầm máy ảnh, máy quay ghi nhận tình hình sau bão, vừa cùng nhau chuyển từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm đến các gia đình bị mất nhà, trôi đồ đạc sau cơn bão dữ. Không chỉ hướng đến các hộ dân, đoàn công tác còn đến thăm, hỗ trợ Trường Mầm non và Trường Tiểu học - THCS Bản Sen, góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy và học sau thiên tai. Tổng trị giá quà và tiền mặt được Hội Nhà báo Quảng Ninh cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao tới 150 hộ dân xã đảo Bản Sen là 169,5 triệu đồng.

Những phần quà cứu trợ được chuyển tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề ngay sau cơn bão không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên kịp thời để người dân thêm niềm tin vượt qua hoạn nạn. Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Bản Sen, Hội Nhà báo Quảng Ninh là một trong những đoàn đến sớm nhất, mang tới sự hỗ trợ thiết thực và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với người dân địa phương.

Đoàn thiện nguyện của Hội Nhà báo Quảng Ninh là đoàn đầu tiên đến với thôn Đông Lĩnh, xã Bản Sen, sau khi bão Yagi năm 2024 tàn phá nơi này. Ảnh: Hội Nhà báo Quảng Ninh cung cấp

Không chỉ ở Bản Sen, trong quá trình tác nghiệp sau bão Yagi, nhiều phóng viên, hội viên Hội Nhà báo thành phố còn đến các địa phương xa trung tâm và khó khăn để vừa kịp thời phản ánh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, vừa trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình chịu nhiều mất mát. Những bài báo từ hiện trường không chỉ truyền tải thông tin trung thực, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự chung tay, đóng góp của xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tính riêng 3 tháng cuối năm 2024 - sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào Quảng Ninh, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tổ chức Đoàn thiện nguyện gồm đại diện phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, bạn đọc và các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà từ thiện… tại Vân Đồn, Tiên Yên với tổng trị giá quà và hiện vật là trên 400 triệu đồng.

Trước đó, các năm 2019-2021, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của cuộc sống. Những người làm báo Quảng Ninh đã không màng nguy hiểm, có mặt khắp mọi nơi để thông tin kịp thời, sâu rộng trên các loại hình báo chí và mạng xã hội về sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị, người dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã vận động các cơ quan báo chí tặng 155 loại ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san phát hành trong dịp Tết với số lượng gần 1.000 bản. Cùng với các ấn phẩm này, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã chuẩn bị nhiều phần quà để đến thăm, chúc Tết, tặng quà các y, bác sĩ, những người đang bị cách ly và điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2, Bệnh viện dã chiến số 3.

Hội Nhà báo Quảng Ninh, các cơ quan báo chí truyền thông, hội viên nhà báo cũng đã tích cực hưởng ứng chiến dịch ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 các cấp tham gia ủng hộ cho những hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch... Những việc làm ý nghĩa, những sự hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái rộng rãi trong cộng đồng.

Bắt đầu từ năm 1994, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Hoạt động này được duy trì liên tục suốt hơn ba thập kỷ và nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền cũng như các gia đình chính sách tại địa phương.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đầu tiên được Hội nhận phụng dưỡng là Mẹ Trần Thị Bưởi - người từng tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày tại Côn Đảo và có ba người con trai là liệt sĩ. Trong suốt 17 năm phụng dưỡng cho đến khi Mẹ qua đời năm 2011, Hội Nhà báo Quảng Ninh luôn duy trì việc thăm hỏi, động viên bằng cả tình cảm và trách nhiệm. Đặc biệt, sau khi Mẹ mất, những đoàn công tác của Hội vẫn đều đặn trở lại Đại Lộc để thắp hương tưởng nhớ Mẹ và các liệt sĩ trong gia đình.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Quảng Ninh thăm hỏi, chụp ảnh lưu niệm với các thành viên trong gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám. Ảnh: Hội Nhà báo Quảng Ninh cung cấp

Tiếp nối việc làm nghĩa tình ấy, từ năm 2015, Hội tiếp tục nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám (cùng ở huyện Đại Lộc). Hằng tháng, Hội duy trì gửi kinh phí phụng dưỡng; vào các dịp lễ, Tết đều có quà thăm hỏi, tổ chức các đoàn đại biểu vào thăm Mẹ và tri ân các liệt sĩ trong gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, sự gắn bó giữa Hội Nhà báo Quảng Ninh với gia đình Mẹ và chính quyền huyện Đại Lộc ngày càng trở nên bền chặt thông qua nhiều hoạt động nghĩa tình. Năm 2017, theo đề nghị của lãnh đạo Hội, huyện Đại Lộc đã bố trí việc làm cho cháu nội của Mẹ Trương Thị Tám, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Tháng 4/2021, Mẹ Trương Thị Tám từ trần. Hội Nhà báo Quảng Ninh đã cùng UBND huyện Đại Lộc và gia đình Mẹ Tám tổ chức trọng thể lễ tang cho Mẹ. Dịp giỗ đầu Mẹ, Hội Nhà báo Quảng Ninh cũng tổ chức đoàn vào thắp hương tưởng nhớ Mẹ và các liệt sĩ trong gia đình.

Đến nay, Hội Nhà báo Quảng Ninh vẫn duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với 2 gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Hội nhận phụng dưỡng. Đặc biệt, năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Nhà báo Quảng Ninh cùng nhóm từ thiện “Quảng Ninh thân yêu” đã đến Quảng Trị trao quà cho các gia đình liệt sĩ, các nhà báo lão thành, đồng thời dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã thực sự trở thành nét đẹp được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ hội viên Hội Nhà báo Quảng Ninh.

Trách nhiệm xã hội của những người làm báo Quảng Ninh không chỉ được thể hiện trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh hay các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, mà trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, Hội Nhà báo Quảng Ninh và các cơ quan báo chí còn triển khai nhiều hoạt động hướng đến những vùng còn nhiều khó khăn, những người yếu thế, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Hoạt động được Hội Nhà báo Quảng Ninh duy trì đều đặn qua các kỳ Hội báo Xuân chính là vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó ở nhiều địa phương. Từ những suất quà dành cho hộ nghèo trong Hội báo Xuân Canh Tý 2020; học bổng, công trình điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Ba Chẽ năm 2023; máy vi tính, học bổng và quà cho học sinh Đầm Hà năm 2024 đến những phần quà Tết dành cho người dân Đầm Hà và Đông Triều dịp Tết Ất Tỵ 2025; trao 30 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó nhân Tết Bính Ngọ 2026…, mỗi chương trình đều cho thấy sự quan tâm thiết thực, cụ thể của người làm báo đối với cộng đồng.

Chương trình “Tết ấm vùng cao” với 650 suất quà trị giá trên 500 triệu đồng được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, các đoàn thể, các mạnh thường quân... gửi tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế và các em học sinh trên địa bàn xã Quảng Tân. Ảnh: Minh Đức

Một trong những việc làm nhân ái để lại nhiều dấu ấn là hoạt động đỡ đầu trẻ em khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự kết nối của Hội Người mù Quảng Ninh, Hội Nhà báo thành phố đã phối hợp cùng các đơn vị trong khối thi đua các hội có tính chất đặc thù nhận hỗ trợ hai em nhỏ. Đó là cháu Nguyễn Huyền Anh ở phường Quang Hanh, bị mù bẩm sinh, sống cùng mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cháu Phạm Quang Lộc ở xã đảo Vĩnh Thực, bị suy giảm thị lực nghiêm trọng sau một vụ tai nạn từ nhỏ. Thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn ấy, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, trao học bổng, đồ dùng học tập và thường xuyên đồng hành với các em trong suốt quá trình học tập và trưởng thành.

Mỗi hoạt động xã hội của Hội Nhà báo Quảng Ninh đều mang quy mô khác nhau, hướng đến những đối tượng khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là khơi dậy và lan tỏa những giá trị tích cực, thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo. Nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh, khẳng định: Thông qua các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, Hội mong muốn góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa những điều tốt đẹp, truyền đi niềm tin và hy vọng; đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động theo hướng thiết thực, bền vững hơn, phát huy vai trò của các chi hội cơ sở và tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thiện nguyện để nhân lên nhiều hơn nữa những việc làm nhân văn vì cộng đồng.

Hoàng Nhi

Trình bày: Tất Đạt