Từ lớp học thanh nhạc đến tấm HCV toàn quốc

Từ niềm yêu thích ca hát thuở nhỏ, Phạm Anh Thư (SN 2009), học sinh Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh đã bền bỉ theo đuổi con đường thanh nhạc. HCV Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành ca sĩ của Anh Thư.

Trước giờ biểu diễn tại Vòng chung kết toàn quốc Yoshine Music Festival 2026 ở Hà Nội, Anh Thư không giấu được hồi hộp. Anh Thư liên tục tự hỏi: Liệu mình có hát tốt, có hoàn thành tiết mục, có quên lời?

Thế nhưng, khi bước lên sân khấu Nhà hát Quân đội, mọi lo lắng dần tan biến. “Em như hòa làm một với bài hát” - Anh Thư nhớ lại. Với bản mashup Phong nữ và Cô đôi Thượng ngàn, Phạm Anh Thư đã giành HCV hạng mục thanh nhạc của bảng D.

Phạm Anh Thư cùng cô giáo và bạn diễn tại Vòng chung kết toàn quốc Yoshine Music Festival 2026. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đằng sau tấm HCV ấy là một hành trình nuôi dưỡng đam mê đầy nhiệt huyết. Phạm Anh Thư sinh ra tại Ninh Bình nhưng đã sớm coi Quảng Ninh là quê hương thứ 2 của mình. Lớn lên trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, nhưng Anh Thư yêu ca hát từ nhỏ. Anh Thư được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên, tiếp thêm tự tin để biến niềm yêu thích thành định hướng tương lai.

Mùa hè năm bước vào lớp 9, Anh Thư theo học thanh nhạc tại một trung tâm nghệ thuật ở Hạ Long và bắt đầu làm quen với cách lấy hơi, sửa khẩu hình, kỹ thuật xử lý ca khúc. Sau đó, Anh Thư lựa chọn theo học lớp Trung cấp Thanh nhạc K19 tại Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh. “Âm nhạc không còn là sở thích mà đã trở thành ước mơ và định hướng cho tương lai của em” - Anh Thư chia sẻ về quyết định học hát bài bản thay vì chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ phong trào.

Tuy nhiên, con đường theo học thanh nhạc không ít thử thách, nhất là kỹ thuật về hơi thở. Những ngày đầu, việc lấy và điều tiết hơi chưa thuần thục khiến Anh Thư gặp khó khăn khi xử lý ca khúc. Các tác phẩm cổ điển, bài hát tiếng nước ngoài, đặc biệt là những đoạn nằm ngoài quãng giọng thuận càng thử thách khả năng phân tích, dựng bài và thể hiện của Anh Thư.

Phạm Anh Thư (trái) giành HCV Yoshine Music Festival 2026. (Ảnh do nhât vật cung cấp)

Để vượt qua những khó khăn đó, bên cạnh sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trên lớp, Anh Thư đã chủ động luyện tập tại nhà qua video hướng dẫn trên YouTube và các nền tảng khác. Anh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện âm nhạc, từng bước hoàn thiện giọng hát và kỹ năng biểu diễn.

Dù yêu thích ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng Anh Thư không bó hẹp mình trong một màu sắc âm nhạc. Anh Thư lựa chọn tác phẩm theo tính chất từng sân khấu, không lấy ca sĩ nào làm khuôn mẫu. Với Anh Thư, mỗi bài hát cần được lắng nghe, cảm nhận rồi tìm cách xử lý phù hợp, thay vì chỉ hát theo người khác.

Hành trình tại Yoshine thể hiện rõ điều đó. Ở Vòng sơ khảo, Anh Thư chọn “Anh”, ca khúc gắn với giọng hát Hồ Quỳnh Hương; ở Vòng chung kết miền Bắc là “Son” của Đức Nghĩa, tác phẩm giúp Anh Thư thể hiện kỹ thuật thanh nhạc và truyền tải cảm xúc.

Tấm HCB khu vực mở ra cơ hội dự Vòng chung kết toàn quốc, đồng thời giúp Anh Thư nhìn rõ hạn chế của mình. Bên cạnh lợi thế về giọng hát và cảm xúc, Anh Thư nhận thấy phong cách biểu diễn còn thiếu tự tin, từ thần thái, dáng đi, đến động tác sân khấu. Vì vậy, Anh Thư tập chỉnh từng chi tiết, kể cả khẩu hình khi hát. Sau nhiều đắn đo, Anh Thư chọn bản mashup “Phong nữ và Cô đôi Thượng ngàn”, tiết mục đòi hỏi kết hợp kỹ thuật và biểu cảm, để thử sức ở vòng thi quyết định.

Những nỗ lực ấy đã được đền đáp khi Anh Thư giành HCV. Tuy nhiên, với Anh Thư, giá trị lớn nhất không nằm ở tấm huy chương, mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ và bản lĩnh biểu diễn.

Phạm Anh Thư biểu diễn tại Giải Vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 ở Quảng Ninh.

Nhìn từ hành trình ấy, ông Trần Vũ Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, đánh giá cao ở Anh Thư niềm đam mê, tinh thần tự giác, cầu thị và nỗ lực khắc phục những hạn chế để tiến bộ. Thành công của Anh Thư cũng là động lực khích lệ các học sinh khác rèn luyện, phát huy năng lực và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Trước dấu mốc Yoshine, Anh Thư từng đoạt giải tại Cuộc thi Âm nhạc Việt 2026, giải Triển vọng Cuộc thi Karaoke Star 2024 và góp mặt ở nhiều chương trình, sự kiện nghệ thuật trong và ngoài thành phố. Những trải nghiệm ấy đã tiếp thêm động lực để Phạm Anh Thư rèn luyện, hoàn thiện bản thân, từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành ca sĩ biểu diễn.