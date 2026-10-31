Chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” diễn ra vào 20h tối nay

Vào 20h00 tối nay (31/10), tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ diễn ra vòng chung kết Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần II, năm 2026.

Các thí sinh đêm thi đầu tiên tiến hành tổng duyệt tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Cuộc thi do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Vòng chung kết Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3, VTVGo, phát thanh trực tiếp trên kênh QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.

Khán giả có thể cổ vũ, đồng hành với các thí sinh thông qua hoạt động bình chọn trên Fanpage của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra trong 2 đêm 31/10 và 1/11 với sự tham gia của 31 thí sinh ở 3 bảng thi. Bảng A có 10 thí sinh lứa tuổi tiểu học, bảng B có 17 thí sinh lứa tuổi THCS và bảng C có 4 thí sinh lứa tuổi THPT, thanh niên.

Các thí sinh tích cực tập luyện cho đêm thi.

Đêm chung kết đầu tiên tối nay sẽ là màn tranh tài của 16 thí sinh, gồm 5 thí sinh bảng A, 9 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C. Tối mai (1/11), 15 thí sinh còn lại sẽ bước vào đêm thi cuối cùng, đồng thời diễn ra lễ trao giải cuộc thi.

Trong khuôn khổ các đêm thi, ngoài phần dự thi của các thí sinh sẽ có tiết mục giao lưu đến từ các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam; Đội nghệ thuật Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh; các thí sinh xuất sắc của Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” mùa thứ 1 như: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc - Quán quân bảng C cuộc thi lần thứ I năm 2024, Quán quân Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh năm 2025. Nguyễn Thụy Hải Anh - Quán quân bảng B cuộc thi lần thứ I năm 2024, Giải nhất phong cách nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội năm 2025.

Ban Tổ chức sẽ trao 13 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 6 giải Nhì và 3 giải Nhất cho 3 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bảng thi. Ngoài ra, cuộc thi sẽ trao 3 giải phụ gồm: Giải thí sinh được yêu thích nhất; Giải thí sinh triển vọng nhất và Giải tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất.