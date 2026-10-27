Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chiều 27/10, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho 150 đại biểu là đại diện các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến các nội dung: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động triển khai trong thời kỳ mới tại Việt Nam; những quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp địa phương.

Các đại biểu thảo luận về những vấn đề liên quan đến thực tiễn triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng...

Các đại biểu nghe phổ biến nội dung về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động triển khai trong thời kỳ mới tại Việt Nam.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn.