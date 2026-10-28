Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị

Ngập úng, sạt lở tại một số khu vực dân cư vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là khi mưa lớn, triều cường diễn biến phức tạp. Việc chủ động rà soát những vị trí xung yếu, cải tạo hạ tầng và triển khai các công trình phòng ngừa đang góp phần từng bước khắc phục những bất cập, bảo vệ an toàn và ổn định đời sống người dân.

Tuyến đường Trần Thái Tông là trục giao thông ven biển quan trọng, kết nối với tuyến đường bao biển Hạ Long, các khu đô thị và khu dân cư trên địa bàn 2 phường Hồng Gai và Cao Xanh. Những năm gần đây, tình trạng ngập úng khi triều cường dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo phường Hồng Gai khảo sát, kiểm tra tuyến đường Trần Thái Tông để lên phương án khắc phục. Ảnh: Hồng Việt

Các hộ dân sinh sống ở đây cho biết, tại ngã tư giao giữa đường Trần Thái Tông và phố Nguyễn Thái Học, thuộc khu Yết Kiêu 5, mực nước có thể dâng cao 40-50cm khi triều cường lên. Bên cạnh đó, khu vực cống thoát nước, giáp ranh giữa phường Hồng Gai và Cao Xanh, còn xuất hiện tình trạng sụt lún nền đường rõ rệt. Theo khảo sát của đơn vị thi công, hiện tượng này xuất phát từ nền đất đắp lấn biển tiếp tục lún sau nhiều năm đưa vào khai thác, làm hạ thấp cao độ, từ đó làm giảm khả năng thoát nước tự chảy của hệ thống thoát nước gây nên tình trạng ngập úng khi triều cường lên và trong những đợt mưa lớn.

Trước thực trạng này, phường Hồng Gai đã phối hợp với phường Cao Xanh và các cơ quan chức năng khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp tuyến đường, báo cáo UBND thành phố. Địa phương cũng xin ý kiến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện phương án đầu tư. Theo đó, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND thành phố, đề xuất giao UBND phường Hồng Gai quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập úng tuyến đường Trần Thái Tông.

Ông Lê Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: Phương án cải tạo dự kiến triển khai đồng bộ các giải pháp về giao thông và thoát nước. Trong đó, tuyến đường hiện trạng sẽ được mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe; hệ thống thoát nước dọc hai bên đường được cải tạo nhằm tăng khả năng tiêu thoát. Cao độ tuyến đường cũng sẽ được nâng theo cốt thiết kế, góp phần hạn chế ngập do triều dâng và sụt lún. Dự án sẽ được khởi công, triển khai trong quý IV/2026.

Tuyến đường Trần Thái Tông bị sụt lún gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn và triều cường.

Trong 9 tháng năm 2026, phường Hồng Gai đã triển khai 25 dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị và xử lý ngập úng, với tổng mức đầu tư khoảng 848,88 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những nội dung thiết thực như hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng và an toàn giao thông; góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạn chế ảnh hưởng của tình trạng ngập úng đến đời sống dân sinh.

Tại phường Vàng Danh, dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở suối khu phố Bắc Sơn 1 đang được triển khai nhằm bảo vệ các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nước dâng cao, xói mòn bờ suối và nguy cơ sạt lở.

Khởi công từ tháng 6/2026, dự án có tổng mức đầu tư hơn 18,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ của thành phố, do Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Vàng Danh làm chủ đầu tư. Quy mô công trình được thiết kế kiên cố với tổng chiều dài 714,6m, phân làm hai tuyến chính gồm: Tuyến 1 dài 331m và tuyến 2 dài 383,6m. Về mặt kết cấu, kè sử dụng hệ thống tường chắn đất bằng bê tông cốt thép có sườn vững chắc, chiều cao trung bình dao động từ 5m đến 5,95m; phần lưng kè được đắp hoàn thiện bằng đất cấp II đạt độ chặt K=0,9. Tại những vị trí có dòng chảy phức tạp, đơn vị thi công bổ sung cọc cừ và rọ đá nhằm tăng cường khả năng chịu lực, ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở suối khu phố Bắc Sơn 1 (phường Vàng Danh) đang được gấp rút thi công, đảm bảo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026, phường Vàng Danh được giao 251 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, gồm 15 công trình chuyển tiếp và 26 công trình khởi công mới. Nguồn vốn được ưu tiên cho các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển đô thị, như nâng cấp, chỉnh trang đường giao thông, hoàn thiện hạ tầng, khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng và nâng cao khả năng ứng phó với mưa bão.

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng dành nhiều nguồn lực đầu tư, cải tạo hạ tầng, xử lý những vị trí thường xuyên ngập úng, có nguy cơ sạt lở. Các công trình được triển khai sát với thực tế từng khu vực, hướng tới bảo vệ khu dân cư, hạn chế thiệt hại do thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.