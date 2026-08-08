Xã Ba Chẽ tôn vinh 39 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Ba Chẽ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện và khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh và xã Ba Chẽ động viên tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu thu hút khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình nguyện viên chữ thập đỏ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 240 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Ba Chẽ là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026 với chủ đề “Giọt hồng Đất mỏ – Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Quảng Ninh phát động. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời chung tay xây dựng nguồn máu dự trữ an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo xã Ba Chẽ tặng giấy khen các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.

Nhân dịp này, UBND xã Ba Chẽ đã khen thưởng, tôn vinh 39 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026; qua đó động viên, khích lệ những nghĩa cử cao đẹp và tiếp tục thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn.