25 năm sau album “Britney”, 5 ca khúc chưa từng công bố hé lộ bước chuyển mình của Britney Spears

Ngày 6/11, hãng Legacy Recordings phát hành “Britney (25th Anniversary Edition)”, phiên bản mở rộng nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt album “Britney” của ca sĩ người Mỹ Britney Spears. Với 5 ca khúc chưa từng được phát hành chính thức và 2 bản phối lại, album mang đến cái nhìn sâu hơn về giai đoạn chuyển mình trong sự nghiệp của một trong những biểu tượng nhạc pop nổi bật đầu thế kỷ 21.

Ảnh bìa phiên bản kỷ niệm 25 năm album “Britney” của ca sĩ Britney Spears, do hãng Legacy Recordings công bố. Ảnh: AP

Britney Spears (sinh năm 1981) là ca sĩ người Mỹ, được mệnh danh là “Công chúa nhạc pop”. Cô nổi tiếng toàn cầu từ cuối thập niên 1990 với các ca khúc như “…Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again” và sau đó là “Toxic”, góp phần định hình xu hướng nhạc pop đương đại. Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng trải qua nhiều biến cố đời tư, đặc biệt là gần 14 năm sống dưới chế độ giám hộ pháp lý trước khi tòa án chấm dứt chế độ này vào năm 2021.

Album đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp

Năm 2001, ở tuổi 19, Britney Spears đã trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới. Sau thành công vang dội của hai album đầu tay “…Baby One More Time” (1999) và “Oops!… I Did It Again” (2000), nữ ca sĩ bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình định hình phong cách nghệ thuật.

Đây cũng là năm Spears xuất hiện trong chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl, gây chú ý khi cùng bạn trai Justin Timberlake diện trang phục denim đồng điệu tại lễ trao giải American Music Awards và biểu diễn với một con trăn bạch tạng quấn quanh cổ tại MTV Video Music Awards.

Cùng thời điểm, cô chuẩn bị ra mắt bộ phim “Crossroads”, đánh dấu lần đầu thử sức với điện ảnh.

Phát hành ngay trước sinh nhật lần thứ 20, album phòng thu thứ 3 mang tên “Britney” đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh thần tượng nhạc pop tuổi teen sang một nghệ sĩ theo đuổi phong cách trưởng thành và cá tính hơn.

Album nhanh chóng đạt chứng nhận 4 lần bạch kim chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tiếp tục khẳng định sức hút của Spears trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Phiên bản kỷ niệm 25 năm vừa phát hành tập hợp những bản thu từ giai đoạn này chưa từng được phát hành chính thức. Đây cũng là lần đầu người hâm mộ được tiếp cận các bản thu chưa công bố của Spears, kể từ khi cô tuyên bố trên Instagram năm 2024 rằng sẽ không bao giờ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc.

Việc phát hành album tạo cơ hội nhìn lại vị trí của Spears trong văn hóa đại chúng, nhất là sau những biến động trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Tháng 2/2026, thông tin nữ ca sĩ bán quyền đối với danh mục các tác phẩm âm nhạc của mình cho công ty Primary Wave với mức giá không được tiết lộ tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Từ thần tượng tuổi teen đến khẳng định bản sắc cá nhân

Nhìn lại sau 25 năm, album “Britney” cho thấy nỗ lực định hình hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành của Spears.

Album mở đầu bằng ca khúc “I'm a Slave 4 U”, do bộ đôi nhà sản xuất The Neptunes gồm Pharrell Williams và Chad Hugo thực hiện. Với âm hưởng R&B cùng phong cách thể hiện táo bạo hơn, ca khúc đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với dòng nhạc pop trẻ trung, trong sáng từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ.

Ngay cả những sáng tác của hai cộng sự quen thuộc Max Martin và Rami Yacoub, như “Bombastic Love”, cũng mang màu sắc mới, kết hợp giai điệu bắt tai với cách thể hiện mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Trong quá trình chuyển đổi hình ảnh, Spears phần nào tiếp nối con đường của những nghệ sĩ đi trước như Madonna và Janet Jackson, nhưng vẫn duy trì sự cân bằng để tiếp cận lượng khán giả trẻ đông đảo.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ca khúc “I'm Not a Girl, Not Yet a Woman”, phản ánh trạng thái chuyển tiếp giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành.

Xuyên suốt album là những thông điệp về quyền tự chủ, khát vọng được sống theo lựa chọn của bản thân và mong muốn thoát khỏi những khuôn mẫu xã hội áp đặt.

Các ca khúc “Overprotected”, “Lonely” và “Boys” lần lượt khai thác những khía cạnh khác nhau của hành trình tìm kiếm bản sắc và khẳng định quyền quyết định cuộc sống cá nhân.

Đáng chú ý, Spears tham gia đồng sáng tác 5 ca khúc trong album gốc, gồm “Lonely”, “Anticipating”, “Let Me Be”, “That's Where You Take Me” và “Cinderella”.

Cách cô đặt tên album theo chính tên mình càng nhấn mạnh mong muốn thể hiện tiếng nói riêng của nữ ca sĩ ở thời điểm bước vào tuổi trưởng thành.

5 ca khúc chưa công bố hé lộ những góc nhìn mới

Phiên bản kỷ niệm 25 năm giới thiệu 5 bản thu lưu trữ, mang đến những chi tiết đáng chú ý về âm nhạc và đời sống của Spears trong giai đoạn đầu những năm 2000.

Ca khúc đầu tiên, “She'll Never Be Me”, có sự tham gia đồng sáng tác và hát bè của Justin Timberlake, bạn trai Spears thời điểm đó. Timberlake từng tham gia sáng tác một ca khúc trong album gốc. Việc công bố bản thu này thu hút thêm sự chú ý sau khi Spears đề cập đến mối quan hệ giữa hai người trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2023, trong đó cô chia sẻ những trải nghiệm cá nhân liên quan đến việc mang thai, phá thai và cuộc chia tay đầy tổn thương.

Về âm nhạc, “She'll Never Be Me” mang đậm dấu ấn nhạc pop đầu thập niên 2000, với hiệu ứng xử lý giọng hát và tiết tấu sôi động, phù hợp với phong cách chung của album.

4 ca khúc còn lại tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong quá trình thử nghiệm âm nhạc của Spears.

“Am I A Sinner” tạo điểm nhấn bằng cách phát triển giai điệu chậm rãi, trong khi “Right Now (Taste the Victory)” chịu ảnh hưởng của nhạc pop Latin.

“When I Say So” sử dụng những hiệu ứng âm thanh điện tử mang tính thử nghiệm, được xem là dấu hiệu ban đầu của phong cách hyperpop phát triển mạnh trong những năm sau này.

Đặc biệt, “My Big Secret” mang màu sắc soul, có thời lượng dài hơn thông thường và nổi bật với màn trình diễn giọng hát giàu cảm xúc, nhất là những đoạn sử dụng kỹ thuật giọng giả thanh của Spears.

Không chỉ có giá trị âm nhạc, một số ca khúc còn phản ánh cách nữ ca sĩ đối diện với sự soi xét của truyền thông đối với đời sống riêng tư, đặc biệt là những tranh luận liên quan đến chuyện tình cảm và tình dục của cô khi còn rất trẻ.

Trong “When I Say So”, Spears nhấn mạnh quyền tự quyết trong các mối quan hệ. Trong khi đó, “Am I A Sinner” đặt ra những câu hỏi về sự phán xét, trách nhiệm và cảm giác bị đối xử bất công.

Những thông điệp này có thể được nhìn nhận như phản ứng của nữ ca sĩ trước áp lực truyền thông hoặc những trải nghiệm không thuận lợi trong các mối quan hệ cá nhân.

Nhìn lại một biểu tượng văn hóa đại chúng

Kể từ khi Spears phát hành cuốn hồi ký bán chạy “The Woman in Me” năm 2023, công chúng và người hâm mộ đã có thêm cơ sở để nhìn nhận lại cách truyền thông từng khắc họa hình ảnh của cô trong những năm đầu sự nghiệp.

Cuốn sách đề cập đến tuổi thơ, hành trình trở thành ngôi sao, các cuộc hôn nhân, vai trò làm mẹ và thời gian sống dưới chế độ giám hộ pháp lý. Trong bối cảnh đó, 5 ca khúc chưa từng công bố không chỉ bổ sung tư liệu âm nhạc mà còn giúp người nghe hiểu thêm về tâm tư, khát vọng và những áp lực mà Spears phải đối diện ở thời điểm chuyển giao quan trọng.

Đối với một bộ phận khán giả, những bản thu này gợi lại ký ức về thời kỳ hoàng kim của nhạc pop đầu thế kỷ 21. Với những người quan tâm đến hành trình nghệ thuật của Spears, đây còn là cơ hội khám phá những khía cạnh ít được biết đến của nữ ca sĩ.

Sau 25 năm, “Britney” vẫn là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Britney Spears, ghi lại hành trình từ một thần tượng tuổi teen trở thành nghệ sĩ trẻ tìm kiếm sự độc lập, trưởng thành và quyền tự quyết trong cuộc sống cũng như âm nhạc.