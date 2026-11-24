Bộ phim chuyển thể mới từ sử thi Ramayana gây tranh luận về tính xác thực

Bộ phim “Ramayana: Rise of a Legend”, chuyển thể từ sử thi linh thiêng của đạo Hindu, đang gây tranh luận quốc tế về mức độ trung thành với các phiên bản Ramayana truyền thống.

Đối với nhiều người, Ramayana không chỉ là câu chuyện về các vị thần và cuộc chiến chống lại quỷ dữ. Đây là một trong những văn bản nền tảng của đạo Hindu, gắn liền với nhiều nghi lễ trong đời sống. Qua hàng nghìn năm, sử thi này được chuyển thể dưới nhiều hình thức, vượt qua ranh giới quốc gia, tôn giáo và văn hóa, đồng thời có ảnh hưởng đến các phong trào chính trị tại Ấn Độ.

Mới đây, câu chuyện thần Rama đánh bại quỷ vương Ravana để giải cứu vợ là Sita được đưa lên màn ảnh qua bộ phim “Ramayana: Rise of a Legend”, ra mắt nhân dịp lễ Diwali. Do đạo diễn Nitesh Tiwari thực hiện, đây là bộ phim đắt đỏ nhất từng được sản xuất tại Ấn Độ, quy tụ dàn diễn viên Bollywood nổi tiếng, hai nhà soạn nhạc đoạt giải Oscar và đội ngũ kỹ xảo Hollywood. Phần hai dự kiến ra mắt vào năm tới.

Nam diễn viên Ranbir Kapoor trong một cảnh phim “Ramayana: Rise of a Legend”. Ảnh: AP

Khán giả Ấn Độ chia rẽ trước cách kể mới về sử thi cổ đại

Tại Ấn Độ, nhiều khán giả có ý kiến trái chiều về cách bộ phim diễn giải sử thi do nhà thơ Valmiki sáng tác. Một số đánh giá cao quy mô sản xuất và kỹ xảo hiện đại, trong khi những người khác cho rằng tác phẩm đã làm sai lệch câu chuyện linh thiêng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ashish Agarwal, nhân viên công nghệ thông tin 29 tuổi tại New Delhi, cho biết anh đã xem phim hai lần và ấn tượng với kỹ xảo điện ảnh có chất lượng ngang các bộ phim Marvel. Anh cho rằng tác phẩm giúp giới trẻ hiểu hơn về di sản Ấn Độ và giới thiệu văn hóa nước này đến khán giả quốc tế.

Ngược lại, bà Shweta Gehlot, giáo viên 46 tuổi, phản đối cách bộ phim khắc họa Ravana như một vị vua chính trực, thay vì hình tượng phản diện với tính cách tàn bạo, kiêu ngạo như trong các phiên bản truyền thống.

“Các nhà làm phim lẽ ra nên trung thành hơn với nguyên tác”, bà nói.

Một tổ chức Hindu đã kêu gọi tẩy chay bộ phim và đe dọa biểu tình trên toàn quốc nếu những chi tiết bị cho là xuyên tạc tiếp tục xuất hiện trong phần hai.

Những tranh luận này cũng gợi lại bộ phim truyền hình “Ramayan” của đạo diễn Ramanand Sagar, ra mắt trong thập niên 1980. Tác phẩm từng thu hút hàng triệu khán giả, đến mức đường phố vắng người, cửa hàng đóng cửa và giao thông ngừng trệ mỗi khi phim phát sóng sáng Chủ nhật.

Một số khán giả Mỹ thích thú với hình ảnh và cách tiếp cận hiện đại

Tại Mỹ, tính đến cuối tuần công chiếu thứ ba, bộ phim đạt doanh thu 28 triệu USD, trở thành tác phẩm điện ảnh Ấn Độ có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại phòng vé nước này.

Mallika Iyer, 31 tuổi, người Mỹ gốc Ấn sống tại bang New Hampshire, cho biết cô biết đến Ramayana qua bộ truyện tranh Amar Chitra Katha. Sau hai lần xem phim, cô đánh giá tác phẩm hấp dẫn, đồng thời thích cách xây dựng nhân vật Ravana và em gái có chiều sâu hơn, thay vì chỉ đơn thuần là những kẻ xấu. Tuy nhiên, cô cũng hiểu vì sao một số khán giả cho rằng việc quá tập trung vào kỹ xảo và các trận chiến đã làm giảm tính thiêng liêng của câu chuyện.

Với một số học giả Mỹ, việc diễn giải Ramayana theo cách mới không phải điều xa lạ. Bà Shubha Pathak, Phó Giáo sư Triết học và Tôn giáo tại Đại học American, đánh giá cao cách bộ phim xây dựng nhân vật Sita có kỹ năng võ thuật và khả năng tự bảo vệ mình.

Theo bà, những thay đổi cùng kỹ xảo hiện đại giúp câu chuyện hấp dẫn hơn với khán giả mới. Bà cho rằng Ramayana không thể mãi đứng yên mà cần được kể lại để phản ánh thời đại.

Ramayana có truyền thống lâu đời về việc được kể lại dưới nhiều hình thức

Ramayana đã được kể lại dưới nhiều hình thức và góc nhìn khác nhau trong suốt nhiều thế kỷ, không chỉ trong cộng đồng Hindu mà còn ở nhiều nền văn hóa tại Nam Á và Đông Nam Á. Theo các học giả, việc bộ phim có những cách diễn giải mới so với nguyên tác cũng nằm trong truyền thống lâu đời này. Tuy nhiên, điều quan trọng là khán giả cần hiểu Ramayana có nhiều phiên bản, chứ không chỉ tồn tại một cách kể duy nhất.

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng Ramayana không đơn thuần là câu chuyện về các vị thần và những cuộc chiến, mà còn chứa đựng những giá trị đạo đức, triết lý sống. Dù vậy, bộ phim vẫn có thể mang ý nghĩa tích cực nếu khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với sử thi lâu đời này.