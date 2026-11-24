Bảo tàng lâu đời nhất của Hy Lạp thời hiện đại mở cửa trở lại sau đại trùng tu

Bảo tàng Acropolis cũ, công trình bảo tàng lâu đời nhất của Hy Lạp thời hiện đại, nằm trên đồi Acropolis ở thủ đô Athens, vừa mở cửa trở lại sau gần 19 năm đóng cửa, trong đó quá trình trùng tu kéo dài 7 năm với kinh phí 6,2 triệu euro. Công trình được nâng cấp không gian trưng bày và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Bảo tàng Acropolis cũ trên đồi Acropolis, Athens, Hy Lạp, mở cửa trở lại sau gần 19 năm đóng cửa. Ảnh: AP

Bảo tàng này được xem là cơ sở trưng bày chuyên biệt đầu tiên của Hy Lạp sau khi nước này giành độc lập. Tuy nhiên, từ năm 2007, công trình đóng cửa đón khách và được chuyển thành tòa nhà hành chính. Khi đó, các bức tượng nổi tiếng cùng nhiều hiện vật giá trị đã được chuyển xuống Bảo tàng Acropolis mới ở chân đồi.

Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Lina Mendoni cho biết, đợt trùng tu kéo dài 7 năm tiêu tốn 6,2 triệu euro, tương đương 6,8 triệu USD, từ ngân sách công và các khoản đóng góp tư nhân. Bảo tàng sẽ giới thiệu những hiện vật cổ lần đầu được trưng bày, các màn hình kỹ thuật số tái hiện lịch sử 2.500 năm của quần thể Acropolis, cùng khu vực để các kỹ thuật viên thực hiện công tác phục chế hiện vật.

Bà Mendoni cho rằng việc chuyển đổi một công trình lịch sử có vị trí đặc biệt như vậy thành văn phòng và kho lưu trữ là điều không phù hợp. Vì thế, chính phủ quyết định khôi phục bảo tàng theo đúng chức năng ban đầu.

Đồi Acropolis, nơi có đền Parthenon và nhiều công trình cổ đại khác, vẫn là điểm tham quan thu hút đông khách nhất Hy Lạp, với hơn 4,6 triệu lượt khách trong năm ngoái. Công tác trùng tu tại khu di tích vẫn được triển khai, trong đó đền Parthenon mới đây đã được tháo bỏ hệ thống giàn giáo lớn sau nhiều năm.

Tham dự lễ mở cửa trở lại, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đánh giá đây là dấu mốc quan trọng đối với di sản văn hóa quốc gia. Ông cũng nhắc lại yêu cầu lâu nay của Hy Lạp về việc Anh trao trả các tác phẩm điêu khắc Parthenon hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Anh ở London.

Thủ tướng Mitsotakis khẳng định Hy Lạp không chấp nhận phương án tiếp nhận các tác phẩm này theo hình thức cho mượn, đồng thời nhấn mạnh không thỏa thuận nào có thể công nhận quyền sở hữu của nước ngoài đối với những báu vật quốc gia của Hy Lạp. Ông cam kết tiếp tục theo đuổi nỗ lực đưa các tác phẩm điêu khắc trở về nước.