Trao tặng 280 suất quà Trung thu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Tối 23/9, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh diễn ra chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội Trăng rằm 2026”, dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, con em cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện và thiếu nhi trên địa bàn phường Tuần Châu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng lãnh đạo Sở Y tế, phường Tuần Châu dự và động viên chương trình.

Không khí rộn ràng của đêm hội Trăng rằm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa, hát, dân vũ hiện đại; tham gia trò chơi dân gian, đố vui, xem múa lân, ảo thuật, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng đoàn công tác đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, đồng thời trao quà tặng và gửi lời chúc mong các em sớm bình phục.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng đoàn công tác đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên các bệnh nhi.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng 280 suất quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và con em cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp thêm niềm vui và động lực để các em đón một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương.