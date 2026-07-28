Ban CHQS phường Hà Lầm kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục sạt lở đất

Đêm 27, rạng sáng 28/7, do mưa trên địa bàn phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), tại tổ 44 và tổ 45, khu Cao Thắng 4 đã xảy ra sạt lở đất, cát tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến 2 hộ gia đình.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS phường Hà Lầm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Các lực lượng tập trung thu dọn đất đá, làm sạch khu vực bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt và hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định sinh hoạt.
Vụ sạt lở chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của 2 hộ dân, không gây thiệt hại về người và tài sản. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.