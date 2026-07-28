Ban CHQS phường Hà Lầm kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục sạt lở đất

Đêm 27, rạng sáng 28/7, do mưa trên địa bàn phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), tại tổ 44 và tổ 45, khu Cao Thắng 4 đã xảy ra sạt lở đất, cát tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến 2 hộ gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hà Lầm phối hợp với các lực lượng hỗ trợ nhân dân thu dọn đất, cát do sạt lở tại khu Cao Thắng 4.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS phường Hà Lầm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Các lực lượng tập trung thu dọn đất đá, làm sạch khu vực bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt và hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định sinh hoạt.