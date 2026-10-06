Bế mạc Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026

Sáng 6/10, tại Cung Thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức bế mạc và trao Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026.

Giải đấu thu hút hơn 230 vận động viên đến từ 14 đoàn thể thao trên toàn quốc, tranh tài ở 9 nhóm tuổi. Sau 4 ngày thi đấu, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Trận chung kết nội dung đôi nam diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Các vận động viên đội tuyển TP Quảng Ninh thi đấu trận chung kết nội dung đôi nam nữ.

Kết quả, đoàn Lạng Sơn giành giải Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ; đoàn Điện Biên xếp thứ Nhì với 3 HCV, 1 HCB; đoàn TP Quảng Ninh giành giải Ba với 2 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ; đoàn TP Đà Nẵng được trao giải Khuyến khích với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho đoàn Lạng Sơn, Điện Biên và TP Quảng Ninh.

Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026 là hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập thành phố Quảng Ninh 30/10 (1963-2026), Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng người cao tuổi.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện cầu lông trong cộng đồng người cao tuổi. Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh.