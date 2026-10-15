Hoành Bồ gắn biển khu vui chơi, luyện tập thể thao cộng đồng

Chiều 15/10, tại nhà văn hóa thôn 11 (phường Hoành Bồ), Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp với Đoàn phường Hoành Bồ tổ chức gắn biển công trình thanh niên “Khu vui chơi, luyện tập thể thao cộng đồng”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình thanh niên“Khu vui chơi, luyện tập thể thao cộng đồng”.

Công trình gồm 10 thiết bị thể thao, vui chơi phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, có tổng trị giá 50 triệu đồng, nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân và vui chơi, vận động của thiếu nhi.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất tại nhà văn hóa thôn, tạo thêm không gian sinh hoạt chung, giúp người dân có điều kiện tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Đối với thanh thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công trình mang đến địa điểm vui chơi an toàn, lành mạnh ngay tại khu dân cư.

Niềm vui của các em thiếu nhi thôn 11 khi có điểm vui chơi an toàn, lành mạnh ngay tại khu dân cư.

Không chỉ bổ sung thiết chế phục vụ đời sống cộng đồng, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Than trong tham gia xây dựng địa phương, hướng đến cộng đồng, nhất là chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, an toàn, thân thiện.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026).